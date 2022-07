Barbacid espera que los gobernantes ahora "no se olviden del valor de la ciencia"

Avisa de que la cura contra el cáncer llegará "a distintas velocidades", dependiendo de la tipología

El bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid confía en que los gobernantes y políticos, no solo de España sino a nivel global, "no se olviden del valor de la ciencia" que ya se demostró durante la pandemia.

"Sin la ciencia estaríamos todavía teniendo todavía teniendo una pandemia sin vacuna, que es lo que realmente nos está salvando", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en Santander con motivo de su participación en la XXI edición de la Escuela de Biología Molecular de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que este año ya no solo lleva el nombre del químico y biólogo molecular Eladio Viñuela sino también de su esposa y creadora de la misma, la bioquímica Margarita Salas, fallecida en noviembre de 2019.

Barbacid tampoco descarta que algunos de los avances logrados a raíz de la gran labor científica que se ha desarrollado durante la pandemia acabe teniendo aplicación para el tratamiento del cáncer.

LA CURA CONTRA EL CÁNCER, A "DISTINTAS VELOCIDADES"

Sí ha avisado de que la cura contra el cáncer llegará "poco a poco" y a "distintas velocidades" en función de cada tipología de tumor. "No va a ser el caso que los antibióticos", ha avisado.

"No podemos pensar que el cáncer (la cura) avance todo al mismo tiempo. Cada tipo de cáncer avanzará a una velocidad, a una progresión distinta según los tipos de descubrimientos que se vayan haciendo", ha señalado Barbacid, que es jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Barbacid ha indicado que mientras que en los últimos años ha habido importantes avances a la hora de combatir el cáncer de pulmón, el melanoma, el de próstata o el de mama, no ocurre lo mismo con el de páncreas, donde no los ha habido en los últimos 30 o 40 años y no se ha descubierto ningún nuevo fármaco eficaz para luchar contra él desde el siglo pasado y no hay ninguno "selectivo" para combatirlo.

"Hay muchas peculiaridades del cáncer de pancreas que hacen que sea tan mortal y tan dañino y que sea tan difícil desarrollar nuevos fármacos", ha reconocido Barbacid, que ha resaltado que se trata del "peor cáncer" y ahora ya es el tercero que causa más mortalidad, superando al de mama pese a que este último tiene una incidencia mucho mayor. "Mama se cura en un 95 por ciento y páncreas en un 5%, lo que hace que la mortalidad sea mucho mayor", ha dicho.

Aunque no avanza plazos sobre cuándo se podrá llegar a una solución para este y otros tipos de cáncer, Barbacid, exdirector del CNIO, ha insistido en que "si no se investiga, no llegará nunca".

En la rueda de prensa, ha estado acompañado de los directores del curso, los bioquímicos Jesús Ávila de Grado y Ana María Mata Durán, y del también científico del CNIO y profesor Juan Méndez.

Este último, cuestionado acerca de si en la actualidad hay más cáncer, ha explicado que una de las razones por las que hay una mayor percepción social de que hay más casos de esta enfermedad, se debe a que "vivimos más años" y, en la mayoría de casos, "hay una correlación muy clara entre la edad y la probabilidad de desarrollar" la enfermedad.

"En África subsahariana hay muy poquito cáncer pero evidentemente no querríamos nosotros que nuestra esperanza de vida fuera de 47 años en lugar de 85 o más", ha añadido Barbacid.