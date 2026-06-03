'Bárbara, el musical', de la compañía cántabra Adrián Alonso Producciones, finalista en los Premios Off

'Bárbara, El Musical' - ADRIÁN ALONSO PRODUCCIONES

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Bárbara, el musical', de la compañía cántabra Adrián Alonso Producciones, ha sido elegida finalista en los Premios Off nacionales, unos galardones que reconocen la excelencia, la innovación y el riesgo artístico en el circuito del teatro independiente de todo el país, que se entregarán el 29 de junio en una gala en los Teatros Luchana de Madrid.

La obra competirá por el máximo galardón al Mejor Musical Off y a la Mejor Caracterización.

La productora ha destacado que estas nominaciones suponen "un hito para la compañía", respaldando la calidad de su última producción y consolidando su trayectoria en el tejido cultural estatal.

"Estar nominados en estos premios nacionales no solo es un orgullo para todo el equipo de Adrián Alonso Producciones, sino también un reflejo de que desde Cantabria se está haciendo un teatro musical de formato 'Off' competitivo, ambicioso y con un sello de calidad indiscutible", señalan desde la dirección de la compañía.

La nominación a Mejor Musical Off premia la solidez global del espectáculo, valorando la dramaturgia, la dirección, la interpretación y la capacidad de conectar con el público desde la cercanía característica de las salas independientes.

Por su parte, la candidatura a Mejor Caracterización pone en valor el meticuloso trabajo plástico y de diseño visual detrás de los escenarios.

Los encargados de dar vida a la estética y la identidad visual de los personajes han sido los creadores MIA MOI y el propio Adrián Alonso. Su propuesta estética ha resultado clave para dotar al montaje de una atmósfera única, un apartado técnico que el jurado nacional ha decidido destacar entre decenas de propuestas de todo el país.

'Bárbara, el musical' es una adaptación de Adrián Alonso y Ana Conde de la comedia musical 'Bárbara' de Mar Galera, inspirada a su vez en la obra teatral 'Las criadas' de Jean Genet, protagonizada por la actriz y soprano Begoña Agüero junto con las actrices Rocío Riego y Nuria Gedack y la compañía de danza Dantea. Se trata de una ácida crítica a los programas sensacionalistas y a los reality shows que marcan la cultura popular actual.

El montaje inició su exitosa trayectoria el pasado mes de noviembre con su estreno en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de Madrid, donde cosechó una gran acogida por parte del público. Además, forma parte del circuito 'La cultura a Escena' del Gobierno de Cantabria.