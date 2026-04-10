Bárcena Mayor supera los 28 grados este viernes

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SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Bárcena Mayor, en el municipio de Los Tojos, ha alcanzado los 28,1 grados centígrados a las 15.00 horas de este viernes, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET).

El resto máximas en la región, todas por encima de los 25 grados, se han registrado en Tama (Cillorigo de Liébana), con 26,7; Cubillo de Ebro y Polientes, ambas en Valderredible, con 26,6 y 26,4, respectivamente, y Fuente Dé (Camaleño), con 25,2.

Pese a lo elevado de las temperaturas, ninguna de ellas se encuentra entre los valores máximos del país, donde sin embargo sí se incluyen dos mínimas, los 0,7 grados de Reinosa y los 1,6 de Cubillo de Ebro.

En este último caso, la diferencia de temperatura entre primera hora de la mañana y de la tarde ha alcanzado los 25 grados.