Barcenillas celebra la quinta edición del AgrOrgullo con el desfile de carrozas

Begoña Gómez del Río en el Festival AgrOrgullo - GOBIERNO DE CANTABRIA

RUENTE 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Barcenillas, en el municipio de Ruente, ha celebrado este sábado la quinta edición del Festival AgrOrgullo con el ya tradicional desfile de carrozas, que bajo el lema 'Tractor, tacón y brilli brilli', ha reivindicado los derechos y la diversidad del colectivo LGTBIQ+ en el medio rural.

Organizada por la Asociación Cultural Barcenillas, con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social y otras entidades, la jornada ha arrancado con el taller 'Naturalizando las corporalidades intersexuales'.

Tras 'el tardeo orgulloso' con la participación del DJ Nacho Barking, ha tenido lugar el desfile de carrozas, que ha concluido con la lectura del manifiesto del ArgOrgullo que ha estado a cargo de Arantxa Fernández, Premio Pluma 2023.

A continuación, se ha celebrado la gran gala drag, presentada por Mia Moi con la participación de Bárbara Kaldo, Kiny Kinientos y Drag Brava.

La programación se cerrará con una fantasía verbena por el DJ Nacho Barking y la actuación musical del grupo 'Moderna en Santander'.

A la cita ha acudido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la igualdad, la no discriminación y la participación social.

Además, ha subrayado el objetivo de "seguir defendiendo los derechos y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual".

Como ejemplo de este compromiso ha señalado la reciente aprobación del proyecto de ley de creación del Consejo LGTBI para completar el desarrollo efectivo de la Ley LGTBI y dar "un paso más en la consolidación de una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva".

Asimismo, la consejera ha destacado que este proyecto de ley va a permitir reforzar la participación social y el diálogo institucional en el ámbito de la igualdad y va a contribuir a la protección efectiva de los derechos del colectivo LGTBI en Cantabria, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.