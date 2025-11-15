Benito Fernández Enterría recoge el Premio Muslera de Bolos ante numerosos deportistas y aficionados

ASTILLERO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Benito Fernández Enterría, más conocido como el 'Rapaz de Alles', ha recogido este mediodía el Premio Muslera de Bolos en un acto que ha tenido lugar en la Sala Bretón de Astillero y que ha congregado a numerosos asistentes entre deportistas, peñas y aficionados.

A la entrega del galardón ha acudido también el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, quien ha trasladado las felicitaciones del Gobierno de Cantabria al premiado, así como el alcalde, Javier Fernández Soberón, y representantes del Ayuntamiento, promotor de este galardón con el apoyo de la Federación de Bolos.

El consejero ha reconocido la "extraordinaria" trayectoria de este deportista, y ha destacado que sea el "primer asturiano" en tener este importante galardón, "lo que es una muestra de la capacidad de este deporte tan singular de unir territorios y aficiones, y luchar de manera conjunta por hacer más grande los bolos, y Benito es un símbolo de todo ello", ha dicho.

Benito Fernández Enterría es natural de Alles, en Asturias, y posee un palmarés excepcional, con dos Campeonatos de España individuales de primera categoría, múltiples títulos regionales por parejas e individuales, seis ligas en la máxima categoría y dos copas, además de la Insignia de Oro de las federaciones españolas, asturiana y cántabra, única persona en conseguir estas tres condecoraciones.

Su juego brillante, su capacidad birladora y su carácter cercano le han granjeado el respeto de ambas aficiones.

El Premio 'Muslera' es uno de los más reconocidos dentro del panorama cántabro de bolos y cada año destaca a un personaje crucial en la conservación y difusión de este deporte, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ejecutivo autonómico.

El jurado está formado por representantes del Consistorio, la Federación Cántabra de Bolos, la Fundación Bolos de Cantabria, las peñas bolísticas del municipio y medios especializados. Se valora el papel referencial del premiado y su legado deportivo, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.