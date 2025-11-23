SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Bezana celebrará del 6 al 8 de diciembre la segunda edición de la Feria Nacional del Queso y el Vino, 'QUEVICANT', con el objetivo de ofrecer una propuesta gastronómica "alternativa".

Tendrá lugar en la Plaza Margarita en horario de 18.00 a 15.30 y de 18.00 a 23.00 horas los días 6 y 7, mientras que el lunes 8 el horario será de 12.00 a 15.30 horas.

Así lo ha destacado en nota de prensa la consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, quien ha renovado la "apuesta" del Gobierno por este evento, que cosechó "buenos resultados" el año pasado, tras la presentación oficial del cartel donde han estado presentes la alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez; la primera teniente de alcalde, Manuela Bolado, y la directora de Cantur, Inés Mier.

Susinos ha destacado que este evento permite ofrecer productos de "calidad excepcional y accesibles para todos" y "difundir la cultura y la gastronomía con apoyo a los productores locales".

En su opinión, se trata de "una oportunidad única" para visibilizar los productos locales de cara a que los artesanos y agricultores conecten directamente con consumidores y negocios, además de fortalecer la economía regional, promoviendo el consumo de quesos y vinos cántabros.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado el impulso que desde el Ayuntamiento se está dando a este tipo de iniciativas "de época prenavideña", con las que se busca "dinamizar, atraer visitantes al municipio y fomentar la actividad y el tejido comercial, todo ello tan importante para los comercios de Bezana".

Asimismo, ha puesto en valor el fomento de "dos productos que tienen mucho atractivo", tanto a nivel regional como nacional, como son el queso y el vino, "ya que contamos con productos tanto de Cantabria como de fuera".

VINO Y QUESO

En 'QUEVICANT' se podrá degustar una amplia representación de vino, entre los que destacan los de Cantabria con denominación de origen Costa de Cantabria, Viña Carmina Godello, Viña Carmina Albariño, Ribera Alto Asón, Cantábricus Godello, Viña Micaela, Yenda Riesling e Isla de Santa Marina D.O, además de vinos de la Tierra de Liébana, Luxia (Bodegas Cayo) y Ángel Moreno (Sierra del Oso). Asimismo, habrá otros vinos cántabros que no cuentan con denominación de origen.

Por otra parte, habrá una selección de quesos cántabros y nacionales: curados, semicurados, de nata o picón, entre otros, como El Bardal, El Pendo, Peña Sagra, El Andral, La Brañuca de Vejes, La Pasiega de Peña Pelada y La Sobanuca.

Durante estas tres jornadas festivas, en pleno ambiente prenavideño, familias y grupos de amigos podrán disfrutar de precios populares desde 0,83 céntimos, para degustar vinos y pinchos.

Se pondrán a la venta cartones de sies tickets al precio de cinco euros, que se podrán canjear en los diferentes estands, bien por copa de vino, mosto, agua o pinchos variados de quesos en sus múltiples presentaciones y maridajes.

Se desarrollarán actuaciones musicales, catas, charlas, sorteos, showcooking y un programa de TV en directo, entre otros.

Esta feria cuenta con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación; de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur y de la Consejería de Industria, Transporte y Comercio, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo.