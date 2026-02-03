Bezana lanza una nueva campaña con 7.600 bonos de 5 euros para canjear en el comercio local

Presentación de la campaña de bonos para dinamizar el comercio local - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en colaboración con la Cámara de Comercio, ha puesto en marcha la campaña 'Bono 5 euros Bezana', que pondrá en circulación 7.600 nuevos bonos para canjear hasta el 18 de noviembre en los establecimientos comerciales y hosteleros del municipio.

La campaña está subvencionada por la Consejería de Comercio del Gobierno regional y los negocios interesados pueden adherirse a partir del 5 de febrero, mientras que los ciudadanos podrán obtener los bonos entre el 9 de febrero y el 31 de marzo, y con ellos beneficiarse de 5 euros de descuento por cada compra mínima de 15 euros.

A cada titular le corresponderá un máximo de cinco bonos --25 euros de descuento en total--, que estarán disponibles en formato digital a través de la plataforma www.bonosbezana.com. Además, se reservará un 10 por ciento en formato físico, dirigido especialmente a las personas mayores de 65 años, que podrán retirarlos en el Ayuntamiento el 9 de febrero, a partir de las 10.00 horas.

Así lo han explicado este martes la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez; la concejala de Comercio, Manuela Bolado; el director general de Comercio del Gobierno regional, Rosendo Ruiz; el presidente de la comisión de comercio de la Cámara de Comercio de Cantabria, Gonzalo Cayón; y el responsable de creación de empresas y comercio minorista de la entidad cameral, David Ramos.

La alcaldesa ha señalado que esta iniciativa da continuidad a campañas anteriores que han logrado una "excelente respuesta", tanto por parte de los establecimientos como de la ciudadanía, y ha asegurado que este año volverá a dinamizar la actividad económica e incentivar el consumo en el comercio de proximidad y el sector hostelero del municipio.

Por su parte, la concejala del área ha animado a los establecimientos y a los vecinos a participar en una campaña con la que se quiere "llegar al mayor número posible de comercios y hosteleros para poder ayudar de manera directa al comercio de proximidad".

Bolado ha subrayado el objetivo de su Concejalía de "acompañar y respaldar a los comerciantes y hosteleros", así como de que los consumidores "elijan quedarse en el municipio para realizar sus compras".

En la misma línea, el director general de Comercio ha añadido que "dinamizar el pequeño comercio y la hostelería es fundamental para el desarrollo económico de los municipios", y ha defendido la necesidad de impulsar acciones locales que contribuyan a generar actividad, atraer consumo y aprovechar la afluencia de visitantes como motor económico.

Ruiz ha destacado la importancia de esta campaña para contribuir a generar movimiento comercial en las calles y hacer crecer el número de posibilidades de venta con una iniciativa que permitirá dar a conocer el comercio local y poner en valor el esfuerzo de los comerciantes a la hora de fidelizar a los clientes.

Finalmente, el representante de la Cámara de Comercio ha puesto en valor que las campañas de bonos desempeñan un papel "fundamental" como herramienta para incentivar el consumo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y reforzar la competitividad del comercio local.