Bezana planea crear un parque de unos 30.000 metros cuadrados en la desembocadura del arroyo de Soto de la Marina - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bezana está trabajando en un proyecto ambiental para la creación de un parque de alrededor de 30.000 metros cuadrados en el entorno de la desembocadura del arroyo de Soto de la Marina.

Así se lo ha trasladado la alcaldesa del municipio, Carmen Pérez, al consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, en la reunión que han mantenido este lunes para repasar los proyectos que el municipio tiene en marcha en materia de cultura, patrimonio y deporte.

"Queremos recuperar una zona degradada y preservar ese patrimonio natural y ambiental tan importante para el municipio", ha apostillado Carmen Pérez.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que durante el encuentro se han abordado las principales actuaciones en ejecución, así como las iniciativas previstas para el futuro.

En este sentido, ha informado de que el consejero y la alcaldesa han coincidido en la necesidad de acometer, tras el verano, la reforma y mejora de la piscina cubierta de Bezana Lago, considerada "una demanda histórica de los vecinos".

Asimismo, y dentro del ámbito del deporte, Martínez Abad ha anunciado que el Gobierno de Cantabria realizará las obras de los vestuarios de la nueva pista de atletismo de Soto de la Marina, además de implantar la nueva iluminación en el campo de fútbol.

En materia de patrimonio y cultura, la alcaldesa ha anunciado que en los próximos días comenzarán las obras del Molino del Ronzón.

Por otro lado, el Gobierno de Cantabria ha asegurado que el Ayuntamiento de Bezana está trabajando en varios proyectos como la transformación del antiguo local de Teleperformance, recientemente adquirido en el centro de Bezana Lago, para crear una nueva zona de estudio y dotar de nuevos espacios para uso cultural y social.

Otro de los proyectos prioritarios que se han analizado en esta reunión es el cambio de uso del gimnasio del IES La Marina para convertirlo "en un gran salón de actos" que permita cubrir la necesidad de un centro cultural en el municipio.