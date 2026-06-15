La Biblioteca Municipal Gabino Teira incorpora cerca de medio centenar de libros en lengua ucraniana - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal Gabino Teira ha incorporado a sus fondos bibliográficos cerca de medio centenar de libros en lengua ucraniana gracias a una iniciativa desarrollada en el marco del hermanamiento entre Torrelavega y la ciudad de Jersón, oficializado en febrero.

La presentación de estos nuevos fondos ha contado con la participación de la concejala de Cultura, Esther Vélez; el cónsul honorario de Ucrania en Cantabria, Arturo González; y la jefa de servicio de la Biblioteca Municipal, Marta Huelga.

Vélez ha explicado que, dentro de las actuaciones definidas tras el hermanamiento entre ambas ciudades, se encuentra la cesión, a través del Consulado Honorario de Ucrania en Cantabria, de cerca de medio centenar de libros para que formen parte de los fondos de la Biblioteca Municipal Gabino Teira, ha informado el Ayuntamiento.

La concejala ha destacado que esta iniciativa supone "una oportunidad" para que los jóvenes ucranianos puedan acceder a la lectura en su lengua vehicular.

Asimismo, ha agradecido al cónsul honorario de Ucrania en Cantabria que haya impulsado esta colaboración con la Biblioteca Municipal, ya que se trata de una actuación que contribuye a "fomentar la lectura" y a que los ciudadanos ucranianos "no pierdan lo que es su lengua materna", algo "fundamental en esta situación en la que están viviendo", ha valorado.

Por su parte, González ha agradecido al Ayuntamiento el apoyo mostrado al pueblo ucraniano y ha recordado que esta actuación se suma a otras iniciativas desarrolladas en los últimos meses, entre ellas el hermanamiento con Jersón.

El cónsul ha incidido en la importancia de la cultura para preservar la identidad de los pueblos y afirmado que "la cultura es la que afianza las raíces de un pueblo: si destruimos la cultura lo que queremos es acabar con esas raíces del pueblo". En este sentido, ha incidido en que la incorporación de estos libros permitirá que la comunidad ucraniana disponga de un espacio para acercarse a su idioma y a su cultura.

Los ejemplares proceden de centros culturales y educativos ucranianos afectados por la guerra que han llegado a Cantabria a través de los canales de colaboración existentes entre Ucrania y la comunidad autónoma.

De los libros recibidos, alrededor de medio centenar han sido incorporados a la Biblioteca Municipal Gabino Teira, una iniciativa que, según ha señalado, convierte este espacio en "la puerta que tenemos abierta en Cantabria hacia la cultura ucraniana y la posibilidad de que este pueblo al que yo represento tenga la accesibilidad a su idioma, su cultura mediante una biblioteca".