La Biblioteca de la UC recupera la memoria de trabajadores de Solvay a partir de la revista La Fábrica

La Biblioteca de la UC recupera la memoria de trabajadores de Solvay - UC

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (UC) ha recuperado la memoria de trabajadores de Solvay a partir de 20 años de la revista La Fábrica, cuya digitalización ha permitido el desarrollo de una herramienta que facilita la búsqueda de las personas mencionadas en sus páginas y abre el archivo a las aportaciones de la ciudadanía. El proyecto se presentará este jueves en la Casa de Cultura de Torrelavega.

Nacimientos, bodas, ascensos, competiciones deportivas, noticias de la factoría o celebraciones sociales. Durante décadas las páginas de La Fábrica, la revista interna que Solvay publicó en su factoría de Barreda, fueron dejando constancia de la vida cotidiana de una comunidad estrechamente vinculada a la industria y a la historia reciente de la comarca cántabra del Besaya.

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC), tras digitalizar un total de 200 ejemplares correspondientes a los publicados entre los años 1955 y 1976, incluidos en el Fondo Solvay cedido a la institución, ha abierto al público ese patrimonio documental con la creación del portal La Fábrica. Solvay 1955-1976, que no solo permite consultar la colección, sino que facilita la realización de búsquedas entre sus contenidos y localización de las personas que aparecen mencionadas en sus páginas en esos años.

Para la directora de la BUC, María Jesús Saiz, ha destacado que "digitalizar nos permite proteger los materiales y facilitar su consulta, pero también profundizar en lo que estos fondos significan para la comunidad. En este caso, nos acerca a la vida de la comarca y a la huella que Solvay ha dejado en ella". Además, estos proyectos favorecen además nuevas líneas de investigación y permiten dar mayor profundidad y dimensión social al patrimonio conservado por la universidad, ha añadido.

BUSCAR UN NOMBRE Y RECUPERAR UNA HISTORIA

A partir de los ejemplares digitalizados y mediante tecnologías de reconocimiento de texto y herramientas de inteligencia artificial se ha generado una base de datos que permite así localizar personas en sus páginas y consultar las distintas ocasiones en las que aparecen mencionadas.

El coordinador de Colecciones de la BUC, Jorge González, ha explicado que el objetivo era ir más allá de la mera digitalización. "Queríamos que alguien pudiera buscar a una persona vinculada a Solvay y descubrir dónde aparece en la revista y en qué contexto. Ahí surgen nacimientos, bodas, ascensos, actividades deportivas..., pequeños episodios que, juntos, reconstruyen la vida de toda una comunidad".

Ese carácter cotidiano convierte a La Fábrica en una fuente especialmente valiosa para aproximarse tanto a la evolución de la factoría como a las relaciones laborales y sociales de la época.

Las páginas alternan datos sobre producción, empleo, seguridad o demografía con celebraciones, actividades deportivas, fotografías y acontecimientos familiares, lo que permite observar la historia industrial desde una perspectiva también humana y "uno de los ejemplos más completos y mejor conservados del paternalismo industrial en España", según ha señalado Nogués.

UN ARCHIVO ABIERTO A LA CIUDADANÍA

González ha destacado que el proyecto también incorpora una vertiente de ciencia ciudadana, puesto que los usuarios pueden realizar comentarios, sugerir correcciones y aportar fotografías u otros materiales que ayuden a identificar personas y lugares o a contextualizar la documentación. Las contribuciones serán revisadas por la Biblioteca antes de su publicación.

El proyecto combina, de este modo, conservación, investigación y memoria compartida, convirtiendo el patrimonio documental en un espacio de encuentro entre las fuentes históricas y la experiencia de quienes formaron parte de ellas.

Más allá de su dimensión social, la publicación constituye también una fuente de interés para estudiar la transformación industrial y territorial de Torrelavega y su entorno, tal y como ha señalado la catedrática de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UC, Soledad Nogués, especialista en el proceso de industrialización del Besaya, que ha precisado que la revista aporta información sobre la evolución de las construcciones industriales y residenciales de Solvay, la producción y el empleo, la procedencia y residencia de los trabajadores o los equipamientos y servicios vinculados a la empresa.

"Solvay tuvo un impacto enorme, no solo industrial, sino territorial y social. La revista permite seguir cómo fue transformándose ese espacio y cómo se articulaba la vida alrededor de la fábrica", ha señalado Nogués. En determinados años, los trabajadores de Solvay llegaron a representar cerca del 10% de la población de Torrelavega, una dimensión que ayuda a comprender hasta qué punto la historia de la empresa quedó ligada a la de la ciudad.

EL FONDO SOLVAY DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La Fábrica forma parte del Fondo Solvay de la UC, procedente de una donación de la multinacional belga que reúne la biblioteca histórica del laboratorio de su factoría en Torrelavega, establecida en 1904 para la producción de sosa cáustica y carbonato sódico.

La colección comprende 259 títulos relacionados con la química, fechados desde finales del siglo XIX hasta la década de 1980, entre ellos enciclopedias, manuales y normas, principalmente en francés.

El proyecto ha contado con una subvención de 10.000 euros otorgada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

María Jesús Saiz, Soledad Nogués y Jorge González, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria, presentarán el proyecto este jueves 24, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Torrelavega, con la participación de la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Mar Marcos.