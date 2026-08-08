Las bibliotecas de Santander ofrecen esta semana el taller de animación lectora para público infantil 'Yo voy conmigo'

Archivo - Exterior de la Biblioteca Municipal de Santander.-ARCHIVO - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de dinamización de la red municipal de bibliotecas del Ayuntamiento de Santander 'Más que leer' continúa en agosto con la nueva propuesta de animación lectora 'Yo voy conmigo', un cuento, taller y actividad de educación emocional que será impartido por la entidad Mariposas en la mochila y está basado en el libro de Raquel Díaz Reguera.

Esta propuesta, que se viene desarrollando desde primeros de este mes, se celebrará esta semana en la Biblioteca Jado (aforo completo martes 11); Biblioteca Cazoña (miércoles 12); Biblioteca Madrazo (jueves 13), y Biblioteca Municipal (viernes 14). Todas las sesiones comenzarán a las 11.00 horas.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que con esta iniciativa se busca fomentar el uso de las bibliotecas municipales por parte del público infantil y familiar, "mejorando también el conocimiento y la utilización de los recursos y servicios de lectura municipales por parte de los usuarios adultos".

De este modo, ha subrayado que se pretender "cambiar el concepto" que tienen los vecinos de las bibliotecas para que "se conviertan en lugares dinámicos y atractivos, que inviten a la acción cultural".

ACTIVIDADES DEL ÚLTIMO CUATRIMESTRE

Por otra parte, entre las actividades para el último cuatrimestre del año --de septiembre a diciembre-- tendrá lugar la propuesta 'Un cuento y algo más', durante la que se procederá a la lectura de un álbum ilustrado y a la elaboración de un taller relacionado con el mismo.

Las temáticas serán: en septiembre, un robot; en octubre, Halloween; en noviembre estará relacionado con el mundo de los gatos y en diciembre habrá temática navideña. Será para edades desde los 5 a los 10 años, con un máximo de 18 niños, con necesaria inscripción y estará impartido por Mónica López.

Y en noviembre se celebrará un cuentacuentos con Charo Jaular para público familiar, mientras que en diciembre se desarrollará la actividad 'El cascanueces y el rey de los ratones', un taller que fomenta la imaginación, la cultura y el espíritu navideño.

Consistirá en la narración del texto con la ayuda de sombras iluminadas, y la posterior creación de una caja de sombras por los participantes. Será impartido igualmente por Mariposas en la mochila.

El programa de actividades puede consultarse en la web www.santander.es y en los perfiles que la Red Municipal de Bibliotecas de Santander tiene en Instagram, Facebook y X.