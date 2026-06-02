Binter lanza una promoción para volar entre Santander y Canarias desde 91 euros

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Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 2 junio 2026 12:20
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SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha lanzado una promoción que permitirá adquirir, hasta el 15 de junio, billetes a precios reducidos para viajar entre Santander y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden comprar billetes desde 91 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo una escala gratuita.

Los interesados pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922 928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Además, Binter permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

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