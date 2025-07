La biofísica Eva Nogales: el avance de la ciencia en España "no es cuestión de más dinero" sino de un uso "más eficaz"

Lamenta que en EEUU el sistema está "en peligro de romperse" y confía que las medidas de la Administración Trump no se lleven a cabo

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La biofísica Eva Nogales ha considerado que el avance de la ciencia y la investigación en España "no es cuestión de más dinero" sino de asegurar un uso "más eficaz" de la financiación existente y que ésta "no se pierda por burocracias".

Y es que, ha dicho, no se pueden aplicar a los científicos e investigadores las mismas políticas o decisiones que al resto de funcionarios porque ello supone el empleo de normas "que no tienen ningún sentido" en el desarrollo de su trabajo.

Nogales ha indicado que científicos de universidades y organismos estatales, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), son funcionarios pero "no como alguien que trabaja en una ventanilla de la Seguridad Social" y, por tanto, no se les pueden aplicar las mismas medidas laborales.

"Se les aplican normas que no tienen ningún sentido y en el proceso se pierde tiempo, dinero y se hace todo muchísimo más ineficiente", ha lamentado la profesora de bioquímica, biofísica y biología estructural en el departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California en Berkeley e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes.

Nogales se ha pronunciado así este lunes en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde este martes, 8 de julio, será investida doctora honoris causa, y ha instado a quienes tienen que tomar decisiones políticas que afectan a la ciencia a "hablar y escuchar a los científicos españoles".

"Nadie mejor que ellos para decirles dónde están las deficiencias, dónde están las necesidades más importantes y, en muchos casos ni son, según me dicen, cuestión de más dinero sino de que éste se utilice de forma más eficaz y pensando en cómo es la vida y el trabajo de los científicos", ha añadido.

En cuanto a la financiación científica, la exitosa biofísica ha destacado que España trabaja "muy bien" a la hora de captar fondos para la ciencia y la investigación y ha logrado traer "muchos recursos" de los fondos extraordinarios de la Unión Europea, lo que está permitiendo a "muchos" científicos desarrollar un "trabajo excelente".

Ha reconocido que no le gustaría "ser alguien que tenga que tomar las decisiones políticas de cómo distribuir la financiación de un país" porque hay que atender "muchas necesidades" y "muchas importantes" en las que "quizá la ciencia puede parecer que no es lo más inmediato y prioritario".

Pero ha reivindicado que "la ciencia es una inversión a medio y largo plazo y "un país que se precie de ser moderno y de mirar al futuro tiene que invertir en ciencia y tecnología" porque, con ello, se crean "ciudadanos formados, con pensamiento crítico, y da lugar a conocimientos que luego se llevan al sector industrial o comercial y que solucionan problemas de salud, en la agricultura o en el medio ambiente".

EL SISTEMA DE EEUU, "EN PELIGRO DE ROMPERSE"

Sobre la situación en Estados Unidos ante los anuncios del presidente, Donald Trump, de medidas para acabar con la política de puertas abiertas a investigadores de todo el mundo, Nogales ha reconocido que el sistema americano de ciencia e investigación "está en peligro de romperse".

Ella, que trabaja en la Universidad de California en Berkeley, ha destacado que "Estados Unidos ha atraído a científicos de todo el mundo durante décadas" porque su sistema tiene "mucha visión de futuro", con una política de puertas abiertas y una financiación "a muy largo plazo".

"Ha habido mucha libertad de los investigadores para trabajar en lo que pensaban que era importante, pero ahora el sistema está en peligro de romperse", ha advertido la biofísica, que ha señalado que ya "se censuran" determinados temas de investigación como "las vacunas o las enfermedades infecciosas", ha citado.

Además, ha añadido que se habla de medida de reducción de la financiación, como no actualizar en base a la inflación o, lo que es peor, recortes de entre un 40 y un 50 por ciento. Y todo ello, ha lamentado, unido "una campaña contra el mundo académico".

En este punto, se ha referido a lo que está ocurriendo con la prestigiosa Universidad de Harvard, que es "una referencia no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo", y a la que no se quiere permitir matricular alumnos extranjeros, que suponen una cuarta parte de sus estudiantes.

Y ha avisado que, por el momento las medidas de la Administración Trump van contra Harvard, "pero nos pueden llegar a todos en cualquier momento".

Al hilo, Nogales se ha cuestionado cómo un país "puede hacer esto contra sus propias instituciones" y más contra la que "representa a lo mejor de los Estados Unidos en cuestión de formación y de capacidades". "Ahora mismo está bajo un ataque increíble", ha apostillado.

Para la investigadora, lo que está ocurriendo es "difícil de entender" y ha esperado que "la situación cambie, el sentido común prevalezca y este tipo de medidas realmente no terminen llevándose a cabo porque si no sería muy triste".

EN LAS QUINIELAS PARA EL NOBEL

Cuestionado sobre el hecho de que su nombre suene en las quinielas para el Nobel por sus hallazgos en biología estructural --podría convertirse en la primera española en obtener el galardón sueco--, Nogales ha reconocido que "es súpercansino" porque los periodistas le preguntan siempre por ello, aunque ha mostrado comprensión porque "sé que tenéis que preguntármelo".

"Aunque me deis mucho la lata con esto, me niego a que me quite el sueño", ha dicho, y ha asegurado que le "encanta" su trabajo académico y científico por el que se siente "una privilegiada" y va a seguir disfrutando de ello "me den o me den el Nobel".

Ha apuntado que ha conocido a personas que "se han muerto sin llegar a recibir el Nobel" pese a haber sonado sus nombres para el galardón. "Los Nobel no son como los Oscar: las nominaciones al Nobel son secretas y solo sabemos quién los gana", ha señalado.

También ha manifestado que entiende que al haber recibido "ciertos premios" --en 2023 recibió el Premio Shaw a las Ciencias de la Vida y Medicina, conocido como el Premio Nobel Oriental, con el químico alemán Patrick Cramer-- "empiezas a entrar en eso que llamáis quiniela, aunque solo sea por estadística", pero ha insistido en que "es un poquito incómodo".

LA UIMP, DONDE ENCARRILÓ SU CARRERA

Con motivo de su presencia en la UIMP, ha asegurado que es "súper emotivo" para ella regresar al Palacio de La Magdalena en Santander porque fue donde, en un curso de verano, "encontré a alguien que pudiera encarrilar mi carrera".

Fue en un curso sobre sincrotrón en donde conoció al que sería su director de tesis y con quien empezó a trabajar en microscopía electrónica, su especialidad.

Además de ser investida doctora honoris causa, esta tarde mantendrá un encuentro con jóvenes, de los que espera que muchos quieran dedicarse a la ciencia porque es "un privilegio".