Bisbal, Manuel Turizo y Juan Magán encabezan el primer anuncio de 'Música en Grande 2026' - MOURO PRODUCCIONES

TORRELAVEGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes David Bisbal, Manuel Turizo y Juan Magán encabezan el primer anuncio del festival 'Música en Grande 2026', que se celebrará en el recinto Óscar Freire de Torrelavega los días 25, 26 y 27 de junio.

La organización del festival ha revelado este miércoles el avance de su programación, en la que también aparecen Álex Ubago, Corona, Blin Blin DJ Set, Danny Romero, Hey Kid, Leire Martínez, Lyanno, Mafalda Cardenal, Marc Seguí, Óscar Martínez DJ, Walls, Whigfield.

Así lo han comunicado a través del sorteo diario de un abono VIP doble, hasta el próximo miércoles, en su perfil de Instagram.

Las entradas saldrán a la venta próximamente en el enlace www.músicaengrande.es .