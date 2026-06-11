El BOC publica la oferta extraordinaria de empleo del Ayuntamiento de Torrelavega, con cuatro plazas

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Torrelavega en la plaza Baldomero Iglesias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este jueves la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de 2025 del Ayuntamiento de Torrelavega, que incluye cuatro plazas de personal laboral vinculadas a procesos de jubilación parcial. Se trata en una plaza de ayudante de limpieza viaria y tres plazas de conserje.

Esta oferta extraordinaria se enmarca en la normativa estatal que regula los procesos de jubilación parcial y los contratos de relevo, y responde a la autorización de una tasa de reposición específica concedida por la Secretaría de Estado de Función Pública, ha informado el Ayuntamiento.

En un comunicado ha indicado que esta medida permitirá garantizar la adecuada cobertura de puestos esenciales para la prestación de servicios municipales, al tiempo que se facilita el relevo generacional en la plantilla del Consistorio.

Los procesos selectivos correspondientes a estas plazas deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de este año y se desarrollarán respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.