El BOC publica los servicios mínimos para la huelga del 7 de mayo en el primer ciclo de Infantil

Archivo - Una cuna en un aula de 0 años en un colegio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el decreto de servicios mínimos que han de regir durante la jornada de huelga a nivel nacional convocada por CGT y CCOO para este jueves, 7 de mayo, para los trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) de los centros educativos públicos dependientes de la Consejería de Educación.

En el decreto se indica que los servicios mínimos concretados "pretenden garantizar, previa ponderación de la naturaleza de intereses concurrentes, una cobertura suficiente del servicio público educativo que permita el acceso a los centros del personal y del alumnado, pues de no ser así se impediría el derecho a la educación y al trabajo".

Según el decreto, los centros públicos afectados por la huelga en la comunidad autónoma deberán permanecerán abiertos en su horario habitual y aquellos en los que se presten los servicios complementarios de transporte escolar y de comedor deberán mantenerse.

Como servicio mínimo se ha establecido a una persona por centro educativo público que imparta ese primer ciclo y un refuerzo en aquellos centros cuyo número de alumnos supere un determinado umbral y en aquellas aulas con niños con edades comprendidas entre 0 y 1 años de edad, "dada la especial vulnerabilidad de estos".

Según los datos de matriculación de la Consejería para este curso 2025/2026, en el primer ciclo de Educación Infantil --cuyas edades abarcan desde 1 a 2 años (que incluye a los de 3 años que iniciaron curso en el aula de 2 años)-- hay matriculados 2.459 alumnos.

En todos los centros educativos con enseñanzas de primer ciclo de Educación infantil deberá haber un docente y/o técnico superior de Educación Infantil.

Además, se añaden en función del número de alumnos los siguientes servicios mínimos, no acumulativos: un docente y/o técnico superior de Educación Infantil por cada centro con 24 o más alumnos de 0-1 años y dos en aquellos que tengan más de 36 alumnos de estas edades.

Y en aquellos centros con menos de 24 alumnos de 0-1 año pero con más de 40 en el total del primer ciclo de Infantil deberá haber un docente y/o técnico superior.

CC.OO y CGT convocan este jueves huelga en educación infantil de 0 a 3 años en toda España por el "abandono" del ciclo

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años están llamadas a la huelga este jueves por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Además, ambas organizaciones sindicales han anunciado una manifestación el 23 de mayo frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte por este mismo motivo.

CGT y CCOO han convocado esta huelga ante el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales.