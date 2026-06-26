El BOE publica el contrato con la UTE FULCRUM-IPLAN para el nuevo estudio de viabilidad del tren Santander-Bilbao

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SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el contrato de servicios suscrito por el Ministerio de Transportes con la UTE FULCRIM-IPLAN para la realización del nuevo estudio de viabilidad del tren Santander-Bilbao, con un plazo de ejecución de 18 meses.

Este contrato, al que se presentaron seis ofertas, fue adjudicado el pasado 19 de mayo a esta UTE por un importe de 644.930 euros (IVA incluido).

La oferta presentada por esta UTE es la de menor coste económico de las que se presentaron.

Este nuevo estudio buscará otras soluciones para comunicar por alta velocidad ambas ciudades, teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el estudio informativo y con el objetivo de poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga "viable" la actuación, informó hace dos días el Ministerio.

El anterior estudio informativo decayó al concluir que los trazados planteados eran inviables económicamente y generaron además una fuerte oposición municipal.

El objetivo del nuevo es definir un corredor ferroviario que conecte las capitales cántabra y vizcaína, optimizando la ubicación de las estaciones intermedias y acercándolas para ello a los cascos urbanos, con el fin de dar servicio a un mayor número de ciudadanos.

Además, se valorará la posibilidad de puesta en servicio por fases y, en su caso, el posible aprovechamiento de la infraestructura existente, señaló el Ministerio.

DOS FASES.

El estudio se estructurará en dos fases. En concreto, un primer estudio de movilidad para identificar los flujos de viajeros con origen o destino en ambas ciudades, así como en Castro Urdiales y Laredo, determinando las necesidades de la población y la demanda de nuevos servicios de transporte. También se identificarán los flujos de mercancías potencialmente captables.

Y la segunda fase será para la definición del nuevo trazado entre Santander y Bilbao, estudiando las diferentes alternativas en función de la demanda y los tiempos de viaje previstos.