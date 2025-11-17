El BOE publica el convenio para cubrir las vías del ferrocarril en Maliaño

Firmado el protocolo para el cubrimiento de la vía del tren en Maliaño, que estará en obra en 2028 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el convenio entre ADIF, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo para el cubrimiento de las vías del ferrocarril en Maliaño, suscrito el pasado 20 de octubre entre las tres administraciones.

Dicho convenio tiene por objeto determinar las relaciones entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Camargo y ADIF, para la redacción de proyecto y la ejecución de las obras del proyecto de cubrimiento en un tramo de la línea Torrelavega-Santander en Camargo, así como su financiación.

El coste de la actuación es de 12,5 millones de euros (sin IVA), a abonar en tres ejercicios (2028, 2029 y 2030). Del total del montante. ADIF asumirá el 50 por ciento (6,25 millones); el Gobierno de Cantabria el 30% (3,75 millones) y el Ayuntamiento el 20% restante (2,5 millones).

Además, adicionalmente, ADIF asume el coste de la redacción del proyecto de construcción, que asciende a 1,5 millones.

El convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento, que podrá proponer y aprobar, siempre que las partes la tengan debidamente incorporada a sus respectivos presupuestos, "posibles reajustes de las anualidades de pagos en función de la evolución de la ejecución del objeto y de las actuaciones asumidas, siempre que dichos reajustes no supongan un incremento económico de la cifra total comprometida ni un aumento del plazo global".