El BOE publica la convocatoria de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Cantabria

Archivo - Complejo judicial de Salesas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la convocatoria de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Cantabria por vencimiento del mandato de José Arsuaga, que además hace una semana tomó posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Aquellos que deseen optar a esta plaza tienen 20 días naturales, contados a partir del miércoles 11 de marzo, para presentar sus solicitudes.

Según se establece en las bases, podrán tomar parte en la convocatoria aquellos magistrados en servicio activo o en servicios especiales que hayan prestado, al menos, diez años de servicio en la carrera judicial.

En las bases también se establecen los méritos que serán valorados y, en su caso, aquellos aspectos que tendrán una ponderación diferenciada.

Entre aquellos méritos específicos para la plaza figura "la experiencia en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, especialmente en órganos colegiados".

También se tendrán en cuenta otros méritos "reveladores del grado de excelencia jurisdiccional", como el tiempo de servicio activo en la carrera judicial o aquel en órganos judiciales colegiados.

Se valorarán también otros méritos "reveladores de aptitudes gubernativas", como la participación en órganos de gobierno del poder judicial; el programa de actuación para el desempeño de la plaza solicitada descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la más eficaz y eficiente organización y funcionamiento del órgano judicial en todas sus dimensiones, con propuestas de mejora de los datos o indicadores del órgano a cuya presidencia aspiren; la realización de actividades de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, o formación acreditada en técnicas de gestión y liderazgo.

Además, en la ponderación de conjunto de los méritos se tendrán en cuenta circunstancias de género para dar cumplimiento a la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

Así, todos los nombramientos o las propuestas de nombramientos deben garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.

Las personas que opten a la plaza convocada que no resulten excluidas por incumplimiento de los requisitos serán convocadas por la Comisión de Calificación a una comparecencia por videoconferencia para la explicación y defensa del currículo y de los méritos.

Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Calificación formulará una propuesta que, por lo general, tendrá tres candidaturas (podrá tener menos cuando no haya aspirantes suficientes o cuando la valoración de los que hubiesen presentado solicitud no justifique su inclusión en la terna y más cuando la similitud en los méritos o la ponderación que pueda hacerse de ellos así lo justifiquen).

La propuesta deberá ser motivada mediante valoración en conjunto de los méritos, capacidad y circunstancias de cada aspirante y se elevará al Pleno para la adopción del acuerdo de nombramiento que corresponda.

Además, los vocales del Consejo General del Poder Judicial podrán proponer la adición a la terna de otras candidaturas para su consideración por el Pleno.

La provisión de la plaza anunciada se efectuará por real decreto a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial y se publicará en el BOE.