El BOE publica la modificación de la Ley de Caza de Cantabria que agiliza la renovación de los cotos

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SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la modificación de la Ley de Caza de Cantabria, aprobada el pasado 18 de mayo por el Parlamento regional con el objetivo de agilizar la renovación de los cotos.

La norma entró en vigor el 3 de junio tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Junto a la modificación de esta norma, la Cámara regional aprobó un cambio en el decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja para acabar con la restricción que impedía a los agentes del medio natural que son cazadores ejercer esta actividad en la comarca en la que prestaban servicio, la cual también ha sido publicada en el BOE.

Tanto la modificación de la Ley de Caza, que partió de una proposición de ley del Grupo Popular, como la del Decreto de la Reserva Saja salieron adelante con el respaldo de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE y Vox) y con la única abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Con esta modificación, se implanta un procedimiento simplificado para la renovación de cotos por otros diez años cuando no existan cambios sustanciales, como por ejemplo de titularidad o superficie para hacer el procedimiento "mucho más ágil" y reducir la carga administrativa "innecesaria", según explicó en el Pleno la consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP).

Según indicó, hasta ahora el procedimiento y la documentación exigida para renovarlos era prácticamente idéntico que lo que se pedía para su constitución, algo que "carece de sentido" cuando no hay cambios significativos.

El texto planteado inicialmente por el PP se vio modificado gracias a la introducción de algunas enmiendas pactadas por los cuatro grupos.

En base a éstas se establece, entre otras cuestiones, que el expediente de constitución del coto se someterá a un periodo de información pública y audiencia a los propietarios afectados por un plazo no inferior a 30 días naturales.

Además, el anuncio de apertura del trámite de información pública deberá difundirse por parte de las entidades locales afectadas a todos los propietarios y publicarse en el BOC, incluyendo una relación de terrenos y parcelas que se pretenden acotar.

Otra introduce el derecho de un propietario de una parcela incluida en el coto a solicitar su exclusión del mismo en cualquier momento de su periodo de vigencia.

Y en cuanto a la modificación del Decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja, permite acabar con una limitación que Susinos tildó de "anacrónica y discriminatoria" que afectaba a los agentes del medio natural que además son cazadores.

Además, y gracias a una enmienda pactada por los cuatro grupos, hay cambios en el artículo de la ley que hace referencia a las condiciones específicas para las batidas de caza mayor, que se realizarán por cuadrillas de un mínimo de 25 y un máximo de 40 cazadores y en ellas no podrán participar más de 35 perros.