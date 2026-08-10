La bolera de Cueto acoge este miércoles el Trofeo 'Ciudad de Santander' de categorías menores de bolo palma

La alcaldesa de Santander presenta el Trofeo 'Ciudad de Santander' de categorías menores de bolo palma - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bolera municipal 'Marcelino Ortiz Tercilla' de Cueto acogerá este miércoles, 12 de agosto, el Trofeo 'Ciudad de Santander' de bolo palma para las categorías menores, es decir, benjamín, alevín, infantil y cadete.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha subrayado que el Trofeo Ciudad de Santander es el único concurso para categorías menores que utiliza este sistema de juego, contando con la participación de los cuatro mejores jugadores de cada una de las categorías.

Y ha explicado que la competición comenzará con el sorteo puro en la bolera entre los 16 clasificados, para conformar el cuadro de competición hasta la final y con enfrentamiento al KO a medio concurso de forma que pasa de ronda el jugador que más bolos derribe.

En caso de empate, pasa de ronda el jugador con la tirada más alta en el concurso, aunque, si la mayor tirada fuera idéntica, se tendrán en cuenta las siguientes y si persistiera el empate, pasará de ronda el jugador que más media logró en su Circuito de Bolos.

Esta competición tiene como objetivo dar mayor visibilidad al bolo palma y fomentar la participación y el seguimiento tanto de jugadores como de aficionados.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el fomento del deporte entre los jóvenes y ha puesto en valor esta competición que "no solo ayuda a preservar las tradiciones, sino que también ofrece a los jóvenes una oportunidad de demostrar su talento y pasión por este deporte".