Bomberos ayudan a un motorista a regresar a una pista forestal de la que se salió en Los Tejos

Bomberos ayudan a un motorista que se salió de una pista forestal por una ladera en Los Tejos, en Liébana - 112

SANTANDER 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Cantabria han asistido esta tarde a un motorista que se ha salido de una pista forestal a una ladera con mucha pendiente de la que no podía regresar por sus propios medios.

El accidente ha ocurrido en la zona de La Braña de Los Tejos, en Cillorigo de Liébana, y el 112 ha movilizado a los bomberos hasta el lugar para ayudar al motorista, que ha resultado ileso, informa el Servicio de Emergencias en su cuenta de X.