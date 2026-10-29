Bomberos estabilizan un tráiler medio volcado en la A-67 y ayudan a salir al conductor

Tráiler que ha medio volcado en la A-67 - 112

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han estabilizado el tráiler de un camión que ha medio volcado en la Autovía de la Meseta A-67 en el kilómetro 145, a la altura de Santiurde de Reinosa.

Además, los efectivos han ayudado a salir al conductor, que ha sido atendido en la zona por el 061, sin que haya tenido que ser traslado a un centro hospitalario, ha informado el 112 en la red social X.

Desde el Servicio de Emergencias también han movilizado a la Guardia Civil y a personal de mantenimiento de carreteras.