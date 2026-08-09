Extinguido un incendio en un foco de un coche aparcado en San Vicente de la Barquera

Un bombero durante las labores de extinción del fuego declarado en el vehículo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este domingo un incendio declarado en uno de los focos y la parte delantera de un vehículo que se encontraba estacionado en San Vicente de la Barquera.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X', los efectivos autonómicos han sofocado el fuego y han revisado con cámara térmica que no quedara ningún punto caliente. Posteriormente, han refrescado la zona con agua.

El Centro de Atención a Emergencias también ha movilizado para atender el incidente a la Policía Local.