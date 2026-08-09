Bomberos extinguen un incendio en unas pacas cerca de una carretera en Bárcena de Cicero

Un bombero sofoca un incendio declarado en unas pacas - 112 CANTABRIA

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este sábado un incendio declarado en unas pacas ubicadas cerca de una carretera en el municipio de Bárcena de Cicero.

En concreto, las llamas se han producido en las inmediaciones de la CA-268 entre Adaltreto y Bádames, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.

Tras apagar el fuego, los efectivos autonómicos han refrescado la zona para evitar su expansión. En el operativo también ha intervenido la Guardia Civil.