Los bomberos rescatan en un acantilado de Ajo a una cabra recién nacida y a su madre

Los bomberos rescatan en un acantilado de Ajo a una cabra que no quería abandonar a su cría recién nacida - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este jueves a dos cabras que se encontraban en una zona acantilada de la localidad de Ajo, en Bareyo.

Según información del 112 Cantabria, la madre podría haber parido en el lugar y, al no subir la cría, permanecía con ella en el acantilado.

Los efectivos accedieron hasta los animales y les subieron a la parte alta de las rocas, donde había más cabras.