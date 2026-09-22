Los bomberos rescatan a un perro que cayó en una sima de una mina en Cabárceno - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han rescatado este martes a un perro que cayó en una sima de una mina en la localidad de Cabárceno, en el municipio de Penagos.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, el animal se encontraba a unos seis metros de la superficie.

Los efectivos han tenido que descender hasta él con técnicas de rescate vertical y le izaron a la superficie. El can se encuentra en buen estado.