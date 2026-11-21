SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado este viernes un poste de suministro eléctrico ubicado en Sarón tras ser derribado por un coche que colisionó contra él al salirse de la vía.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó a los efectivos autonómicos, a agentes de la Guardia Civil y a personal de Viesgo para atender la incidencia.

Según ha informado en su red social 'X', los bomberos retiraron el poste de la calzada, mientras se aseguró el cableado a otro apoyo contiguo. Por último, también se inertizó el vehículo que se llevó una grúa.