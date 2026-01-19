La Bonotolo deja casi 75.000 euros en Torrelavega

Administración número 5 de Torrelavega - LOTERÍAS

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo 18 ha dejado en Torrelavega un acertante de segunda categoría (cinco números más el complementario) que percibirá 74.807 euros.

El boleto se ha sellado en la Administración de Lotería número 5, ubicada en la avenida del Besaya 23.

Además de este boleto, hay otro agraciado de segunda categoría en Las Palmas, en la localidad de Teguise.

Sin embargo, no ha habido ningún acertante de primera (seis aciertos). La combinación ganadora está formada por los números 3, 6, 21, 23 37 y 44, con el 34 como complementario.