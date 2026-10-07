Boris Divider, referente de la electrónica experimental española, protagoniza el 17 de octubre la VII edición de 'Link'

Boris Divider - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación acogerá el sábado 17 de octubre la séptima entrega de 'Link - Ciclo de Electrónica Visual', la iniciativa impulsada por NIDO Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento de Santander para explorar las conexiones entre música electrónica, imagen y escena contemporánea, que estará protagonizada por Boris Divider.

Se trata de uno de los nombres fundamentales de la electrónica experimental y el electro en España, que llegará a Santander con una propuesta audiovisual en directo en la que sonido e imagen se construyen como un único organismo.

Productor, diseñador sonoro y creador audiovisual, Boris Divider lleva más de dos décadas desarrollando un lenguaje propio en torno a la electrónica secuencial, minimalista y progresiva.

Para esta séptima edición, presentará una experiencia que parte de la escucha activa y la composición secuencial para explorar en directo las posibilidades de la imagen generativa y reactiva.

La propuesta profundiza así en una de las señas de identidad de 'Link': el diálogo entre diferentes lenguajes creativos y el acercamiento al público de nuevas maneras de entender la música electrónica, la creación audiovisual y la escena contemporánea.

La programación comenzará por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas, con el taller 'Sincronismo e Interacción Audiovisual', impartido por el propio Boris Divider. Se trata de una sesión práctica dirigida a personas iniciadas en la música electrónica que quieran profundizar en nuevas herramientas y formas de creación audiovisual.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar un encuentro abierto al público con el artista, en el que compartirá su trayectoria, sus procesos creativos y las herramientas que utiliza para construir sus piezas audiovisuales.

La apertura de puertas para el espectáculo será a las 20.30 horas y el directo de Boris Divider comenzará a las 21.00 horas.

BORIS DIVIDER

Desde sus primeros trabajos vinculados a la escena de club de los años 2000 hasta su actual investigación audiovisual, su trayectoria se ha caracterizado por una búsqueda constante de nuevas formas de relación entre sonido e imagen.

Su música ha pasado por clubes y festivales de referencia internacional como Sónar, ADE o Tresor y ha sido editada a través de distintos sellos y plataformas vinculados a la vanguardia electrónica, consolidándolo como una de las figuras más singulares de la escena electrónica experimental española, ha indicado el Ayuntamiento.

Desde 2013, además, su práctica artística ha incorporado lo visual como eje central. Audio, vídeo reactivo y sistemas generativos forman parte de un mismo lenguaje creativo en proyectos audiovisuales que han podido verse en espacios y festivales como La Casa Encendida, el Círculo de Bellas Artes, MIRA Festival, Mugako, MADATAC o el Centro Botín de Santander.