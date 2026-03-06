El buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada' se puede visitar este sábado en el puerto de Santander

El buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada' - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo buque oceánico multipropósito de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada', el más grande de este Cuerpo, recala este sábado 7 en el puerto de Santander, dentro de los servicios que viene realizando en aguas del norte peninsular con motivo del Plan de Control Integral de Actividades Pesqueras.

Dentro de esta parada técnica, se podrá visitar de 16.00 a 19.00 horas. Estará atracado en el muelle Almirante (zona de la Estación Marítima de Santander), la entrada al recinto portuario es por la calle Antonio López, en el acceso peatonal del vallado anterior a la Estación Marítima.

Se estima que en ese periodo horario podrán acceder como máximo unas 350 personas. Las visitas se realizarán por orden de llegada, hasta completar el aforo en la zona de entrada.

La visita será guiada por los guardias civiles del Servicio Marítimo que prestan servicio en el propio buque 'Duque de Ahumada', quienes explicarán el trabajo que realizan desde dicha embarcación. Se aconseja que la visita se realice con calzado cómodo.

En septiembre del pasado año se hizo entrega de este nuevo buque oceánico multipropósito a la Guardia Civil construido en los astilleros Armón de Vigo, que ha pasado a formar parte de la flota de embarcaciones del Servicio Marítimo de este Cuerpo, y es el de mayor tamaño.

En concreto, tiene unas dimensiones de 82,15 metros de eslora, 14 de manga y 4,7 de calado, cuenta con helipuerto, cinco cubiertas, un ROV (vehículo sumergible operado remotamente) para tareas de inspección y búsqueda subacuática, drones de vigilancia aérea y dos embarcaciones rígidas para interceptación y rescate.

Tiene capacidad para 56 tripulantes que se distribuyen en 35 camarotes, y una sala de náufragos habilitada para más de 100 personas, dotada de espacio separado para mujeres y niños. Además, está equipado con una enfermería y espacio hospitalario con posibilidad de transmisión directa de telemedicina con Madrid.

Su capacidad operativa sin tocar puerto se puedo alargar hasta 30 días, con una autonomía de 11.000 millas (20.400 kilómetros), lo que amplía el radio y la duración de las misiones. El equipamiento incluye sistemas de navegación y comunicaciones de última generación.

Las misiones principales asignadas a este buque, dentro de la Unidad del Grupo Marítimo del Estrecho (Cádiz), son la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, inmigración irregular, funciones de Policía Judicial y Gubernativa, inspección de buques y embarcaciones de pesca y recreativas, lucha contra la contaminación marina y contra el expolio arqueológico marino, así como operaciones de control y rescate en alta mar.