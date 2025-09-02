Buruaga aborda mañana junto a Page, Moreno y Rueda el Comité de las Regiones en un curso en la UIMP

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, participará este miércoles en la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', que promueve la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander el marco de la celebración del 30 aniversario de la constitución de este organismo consultivo, en el que están representadas las regiones y ciudades de Europa.

Buruaga intervendrá en la apertura oficial de este curso de verano en compañía del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; y del presidente gallego, Alfonso Rueda, en una jornada en la que estos mandatarios autonómicos pondrán en común sus reflexiones acerca de la trayectoria y los retos de futuro que afronta el Comité de las Regiones, así como su papel en el seno de Europa.

Este organismo, que analiza buena parte de los textos legislativos europeos, está formado por 329 miembros, de los que 21 pertenecen a la representación española, y se ha consolidado como un puente esencial entre las instituciones europeas y la ciudadanía, velando por que las políticas se adapten a la realidad de los diferentes territorio

En el marco del trigésimo aniversario del Comité Europeo de las Regiones (CdR) y de la conmemoración de los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, este seminario tiene como "eje central" la "reflexión sobre el futuro de la política de cohesión y su papel transformador en las comunidades autónomas españolas".

PROGRAMA

El curso de la UIMP está organizado en colaboración con el Gobierno de Cantabria bajo la dirección de Inma Valencia, directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Según el programa previsto, Buruaga abrirá el curso a las 9.30 horas con una conferencia titulada 'Europa en clave regional: 40 años de España, 30 años del CdR y los nuevos desafíos'.

Tras este acto inaugural tendrá lugar, a partir de las 10.30 horas, a un foro sobre el trigésimo aniversario del Comité de las Regiones en el que Moreno, que actualmente es vicepresidente primero de dicho organismo europeo, intervendrá junto a Page y Rueda.

Posteriormente, a partir de las 12.30 horas, el curso proseguirá con la mesa redonda 'La Delegación Española en el Comité de las Regiones', en la que está previsto que participen la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia; el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de La Rioja, Jesús Ángel Garrido; el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, y el consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña, Jaume Duch.