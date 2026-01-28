Buruaga achaca el "repentino cambio de criterio" de Casares sobre financiación autonómica a motivos electorales

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una sesión plenaria.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTILLANA DEL MAR, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), cree que hay motivos electorales detrás del "repentino cambio de criterio" del líder autonómico de los socialistas y delegado del Gobierno, Pedro Casares, sobre la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica planteada por el Ejecutivo central, que ha pasado de valorar positivamente a asegurar que "no se conforma" y apostar por reclamar más.

"Casares, cuando tiene que elegir entre Sánchez y Cantabria, va a estar siempre del lado de Sánchez; del lado de la sumisión. Es la voz de su amo y a eso ha venido a nuestra comunidad. Lo que sí le habrán dicho será: hombre, tampoco te pasees de rosca, no hace falta tirarse al suelo ni traicionar de esta manera a los cántabros porque también hay que presentarse algún día a las elecciones y nos tiene que quedar algún voto en Cantabria", ha manifestado Buruaga a preguntas de los medios.

Al hilo, la también presidenta del PP de Cantabria ha opinado que, en política, y en asuntos "tan serios" como la financiación autonómica, "no se puede decir un día una cosa y al otro lo contrario" y se ha preguntado "a qué Pedro Casares" se deben creer los cántabros.

La jefa del Ejecutivo regional ha recordado que Casares ha defendido que tanto la condonación de parte de la deuda autonómica como la propuesta del nuevo modelo de financiación eran algo bueno para Cantabria, cuestión que Buruaga y su partido no comparten, por lo que, según ha señalado, el socialista les acusó de manipular, mentir y estar a las órdenes y los dictados de Alberto Núñez Feijóo.

Al margen de este "repentino cambio de criterio" de Casares, Buruaga cree que la capacidad de influencia que éste puede ejercer en beneficio de Cantabria, "mucho me temo que es nula". "Lo estamos viendo todos los días", ha añadido.

Por ello, la "única esperanza" de la jefa del Ejecutivo es que está "convencida" de que el Gobierno de Sánchez no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante esta propuesta de modelo de financiación autonómica.

La presidenta ha realizado estas declaraciones en Santillana del Mar, donde ha acudido a inaugurar unas viviendas sociales.

POLÉMICA ARTIFICIAL

Y en el mismo acto ha sido preguntada por el convenio singular con el Hospital Santa Clotilde y el "conflicto de intereses" en el seno del Grupo Parlamentario Socialista, dado que su diputada Eva Salmón es la directora de Recursos Humanos del centro desde 2004, cuestión que motivó que se ausentara en la votación del proyecto de presupuestos y --según ha transcendido-- ha generado críticas de la dirección del partido, la presidenta ha dicho que se trata de "una polémica absolutamente artificial e inexistente", que se enmarca en "las disputas y en un contexto de crisis interna que está viviendo el PSOE".

Buruaga, que ha afirmado que siguiendo "su línea habitual" no va a interferir en este asunto "en lo más mínimo", ha aseverado que el convenio con Santa Clotilde "no está siendo otra cosa que la excusa para tratar de ajustar cuentas internas y probablemente quitarse de encima a alguien poco sumiso que en este momento es molesto o no conviene a la dirección del PSOE", liderada por Casares.

También lo ha calificado como "la incoherencia, la mentira y el cinismo" que, a su juicio, están en la forma "de hacer política del Partido Socialista".

Además, ha defendido que el convenio con Santa Clotilde ha existido "desde que tengo memoria", y que incluso es "previo a la autonomía" de Cantabria, antes de tener transferidas las competencias sanitarias. Ha insistido en que lo ha habido con gobiernos de todos los signos políticos, incluso firmados por consejeros socialistas, con "bastante más de lo que han concertado los consejeros del Partido Popular", ha apostillado.

Asimismo, lo ha comparado con los convenios singulares que han firmado otras comunidades autónomas como Andalucía o Asturias, gobernada por el PSOE, con un montante económico "mucho más relevante".

"Ni hay ni ha habido ni habrá ningún tipo de privatización de la asistencia sanitaria en Cantabria", ha sentenciado la jefa del Ejecutivo cántabro, que ha asegurado que lo que existen son "conciertos" y "mecanismos de colaboración público-privada que están consagrados en la ley y que están en el propio ADN de nuestro sistema desde tiempo inmemorial". "Ruido, fango, sanchismo en estado puro. Nada más", ha concluido.