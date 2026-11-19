Acto electoral del PP en Camargo - PP

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de "vender y traicionar a España" por sus cesiones al independentismo, a "cambio de un sillón".

Lo ha hecho en un acto electoral en Camargo en el que ha llamado a concentrar el voto del cambio en torno a Alberto Núñez Feijóo para poner fin a una etapa política que, a su juicio, "ha estado marcada por la hipocresía, la corrupción política y la subordinación del Gobierno a sus socios separatistas".

Buruaga ha afirmado que "ya está bien de aguantar lecciones" y ha opinado que España tiene que acabar en las urnas "con la hipocresía del sanchismo" y con "estos caraduras que dicen una cosa y hacen exactamente la contraria".

Se ha referido, expresamente, a las declaraciones efectuadas por Carles Puigdemont y ha declarado que "el prófugo es quien mejor retrata a Sánchez y su ambición sin límites".

"Todo y más. Lo que hubieran pedido y lo que hubieran querido, a cambio de un sillón", ha reprochado la presidenta cántabra.

A su juicio, "esto es corrupción y esto es vender y traicionar a tu país", por lo que ha pedido "terminar en las urnas con quienes ahora se agarran a la bandera que han querido destruir".

En este sentido, ha lanzado un desafío directo al presidente del Gobierno: "Que la saque en Cataluña. Que la saque y la defienda en Ceuta, que allí siguen nuestros compatriotas abandonados. Que la saque y la defienda en Euskadi si tiene valor y dignidad".

La líder de los 'populares' cántabros ha defendido que su partido es la referencia de quienes creen en la libertad, la igualdad y la unidad nacional, y ha asegurado que el PSOE "ha abandonado esos principios para permanecer en el poder".

Además, la presidenta ha manifestado que Sánchez se ha quitado "la careta al incorporar a su programa electoral el cupo catalán pactado con ERC", una medida que ha calificado como "privilegio y desigualdad en perjuicio de esta tierra".

Buruaga ha criticado el apoyo del PSOE de Cantabria a esta propuesta, pese, ha dicho, al rechazo expresado por destacados dirigentes socialistas de otros territorios. "Los socialistas cántabros, los más sumisos y cobardes de toda España, aplaudiendo con las orejas", ha asegurado.

URRUTIA: TENEMOS UN PLAN PARA REPARAR EL ESTADO

Por su parte, la candidata al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha asegurado que el PP concurre a estas elecciones con un proyecto que ha definido como un auténtico plan de "reconstrucción nacional" para "reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición de España y la autoestima de los españoles".