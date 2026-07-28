Buruaga apela a "la responsabilidad de todos para defender juntos los derechos de los cántabros"

Buruaga y González Revuelta izan la bandera de Cantabria en Puente San Miguel - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha apelado a la responsabilidad "de todos" para defender "juntos los derechos de los cántabros" y evitar que "la región se vea avasallada como parte de un Estado autonómico que algunos quieren convertir en un paradigma de desigualdad e insolidaridad".

Así lo ha manifestado este martes en Puente San Miguel (Reocín) durante el discurso que ha pronunciado por el Día de las Instituciones, donde ha subrayado que la igualdad "no es una moneda de cambio", y ha señalado que los cántabros no pueden "aceptar un trato distinto".

"No vamos a admitir privilegios territoriales o peajes políticos a costa de la financiación de nuestros servicios públicos. Tenemos derecho a reclamar soluciones a cuestiones esenciales para nuestro desarrollo, nuestras infraestructuras ferroviarias, nuestras comunicaciones, las necesidades energéticas de las empresas, para dar solución al conflicto médico y la falta de profesionales en nuestra sanidad pública y para todos aquellos asuntos que condicionan las oportunidades de presente y de futuro de la región", ha aseverado.

Buruaga ha asegurado que las regiones que creen en la capacidad de llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos y ofrecen lealtad institucional, están legitimadas "para reclamársela al Gobierno de España (PSOE-Sumar)", porque no piden "privilegios ni ventajas, "sino atención, igualdad de trato y respeto".

"Queremos una España que escuche a todos sus territorios, y en la que las decisiones que afectan a nuestro futuro se adopten pensando en el interés general y no en equilibrios coyunturales ni en proyectos personales de nadie", ha apostillado.

Por otra parte, la presidenta regional ha afirmado que "frente a la mentira y los escándalos de corrupción que ocupan cada día los titulares", su Ejecutivo ha de ser ejemplo "de decencia, de transparencia y de normal funcionamiento".

"Frente al ruido, la polarización y la degradación institucional que vive nuestro país, tenemos que seguir siendo un modelo de sensatez, serenidad, moderación y, sobre todo, de estabilidad", ha dicho.

Y en este punto, la jefa del Ejecutivo ha puesto en valor que ese es "el mayor logro" de Cantabria en los últimos años: "la estabilidad política, que es fundamental para que haya confianza, para generar seguridad, crecimiento económico y empleo, además de para que las empresas puedan crecer y se instalen otras nuevas generando prosperidad y, por lo tanto, futuro", ha matizado.

Buruaga ha subrayado que su Gobierno concibe la defensa de la comunidad "como una suma de voluntades". "Ese es el espíritu que inspira nuestro proyecto de avance económico, social y cultural para esta tierra", ha puntualizado.

En el acto, también han estado presentes la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP); el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE); el alcalde de Reocín, Pablo Diestro (PRC), y el Merino Mayor de los Nueve Valles, Elisa Mateu.

GONZÁLEZ REVUELTA TAMBIÉN RECLAMA UNIDAD

Por su parte, la presidenta del Parlamento regional ha asegurado que el Día de las Instituciones se rememora gracias a que, en su día, los cántabros comprendieron que la mejor manera de afrontar el futuro era "hacerlo unidos, con instituciones propias y con la determinación de decidir, desde esta tierra, aquello que afectaba a esta tierra".

"Aquí evocamos el espíritu de quienes, hace ya más de dos siglos, entendieron que Cantabria no era únicamente un territorio, sino una comunidad con personalidad, con intereses compartidos y con una voluntad firme de gobernarse a sí misma dentro del proyecto común de España", ha dicho.

Ha destacado que este día es una invitación a reflexionar sobre el presente y sobre el futuro, puesto que el país vive en un tiempo en el que "con demasiada frecuencia se cuestiona el valor de las instituciones", y en tiempos en los que "la desconfianza, la polarización o la inmediatez" pueden hacer olvidar que las instituciones democráticas "son el mayor patrimonio de una sociedad libre".

"Por eso, cuidar nuestras instituciones significa preservar su independencia (...)", ha sostenido, a la par que ha afirmado en el Parlamento cántabro son "especialmente conscientes de esa responsabilidad".

"La Cámara representa la pluralidad de nuestra sociedad. En ella caben ideas distintas, proyectos diferentes y legítimas discrepancias. Pero todos compartimos una obligación que está por encima de cualquier diferencia: proteger la dignidad de la institución y trabajar para que siga siendo la casa de todos los cántabros", ha concluido González Revuelta.

CASARES PIDE REENCONTRAR LA UNIDAD

Mientras, Casares ha instado a los diferentes entes políticos a reencontrarse en el "espíritu de unidad", porque, a su juicio, "esa será la mejor contribución" que todos pueden hacer a Cantabria.

"Necesitamos altura de miras para fortalecer la democracia y para seguir viviendo en paz y libertad", ha dicho el delegado, que ha asegurado que el Gobierno de España "nunca va a cesar" en ello, porque el consenso "fortalece las soluciones y las respuestas eficaces" a los desafíos de los cántabros.

Por otro lado, Casares ha reivindicado el papel de cada junta vecinal, de cada concejal, de cada alcalde, de cada diputado regional, de cada miembro del Gobierno regional y de cada diputado y senador que representa a los cántabros en Madrid porque hacen que Cantabria "sea una tierra mejor".

Y ha insistido en "ser valientes y trabajar por un gran pacto político en vivienda, emergencia climática, educación y sanidad publica y en financiación autonómica que dé unos recursos suficientes para Cantabria".

Por último, Pablo Diestro ha pedido a las administraciones que no se pongan "de perfil ante la realidad", porque se está viviendo "tiempos difíciles". "La ciudadanía ve las noticias y ve una política que demasiadas veces avergüenza, salpicada por el escándalo, paralizada por el cálculo electoral y erosionada por un vale todo intolerable", ha criticado.

El alcalde de Reocín ha opinado que parece que para algunos la política se ha convertido "en una trinchera para la supervivencia personal" en lugar de una herramienta para mejorar la vida de las personas.

Por ello, a su juicio, hay "distanciamiento, desencanto y crispación", y ha pedido a las instituciones regionales que se rebelen contra ello "para devolver a las instituciones la credibilidad y la dignidad".

"La política no es el problema; el problema es su mal uso de ella. Nosotros tenemos en nuestras manos demostrar que se puede gobernar con honestidad, con empatía y escuchando al que piensa diferente", ha concluido.

Finalmente, el Merino Mayor de los Nueve Valles, Elisa Mateu, ha reconocido que un día como hoy en 1778 cambió el rumbo de Cantabria, porque sus ciudadanos "supieron atender al interés común en uno de los mayores hitos de nuestra historia".

"Creemos que aún queda mucho camino por recorrer. Hago una invitación a las autoridades para que la divulgación de este día sea un compromiso", ha instado.

Al respecto, ha opinado que la colaboración entre municipios con el Ejecutivo regional puede convertir esta celebración "en un referente aún mayor para las futuras generaciones", los cuales han de conocer quienes fueron aquellos que defendieron "nuestros derechos".