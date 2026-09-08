Buruaga asegura que Faro Santander "va a proyectar Cantabria al mundo"

'Autorretrato con mono' , de Frida Kalho, en Faro Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado que la apertura de Faro Santander "va a proyectar Cantabria al mundo" y que representa una oportunidad" para que la comunidad crezca "mejor" y avance hacia un modelo de desarrollo en el que la cultura se convierte en un factor estratégico.

"Estamos ante un auténtico motor cultural que va a contribuir a conectar culturas, reforzar la marca Cantabria y enriquecernos como sociedad", ha afirmado la presidenta en el acto de inauguración con la sociedad cántabra celebrado esta tarde, según ha explicado el Gobierno en un comunicado.

En su intervención en este acto, Buruaga ha definido el proyecto ejecutado por el Banco Santander como un proyecto "extraordinario" por la transformación arquitectónica de un edificio emblemático de la capital cántabra.

Además, ha destacado el valor artístico de sus colecciones, pero, sobre todo, la capacidad para convertirse en un espacio abierto a la sociedad dentro del panorama cultural español.

"Lo más extraordinario es lo que va a ocurrir, lo que se va a vivir aquí, porque tampoco hay un centro de arte en España que se parezca a Faro", ha remarcado la presidenta.

En este sentido, Buruaga ha señalado que la apertura de Faro Santander constituye un proyecto de "incalculable impacto social" por su capacidad para generar retornos positivos en ámbitos como la actividad económica, el empleo, el conocimiento, el prestigio internacional y la creación de nuevas oportunidades para Cantabria.

Según ha dicho, el nuevo centro formará parte de un nuevo ecosistema cultural "potente y genuino", que se completará con la próxima apertura del Reina Sofía-Archivo Lafuente y del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).

Para la presidenta, estos proyectos, junto a los recursos culturales ya consolidados, afianzan la apuesta del Gobierno por "un nuevo eje de desarrollo vinculado al binomio turismo-cultura", y ha vaticinado que, en su conjunto, los centros pueden atraer a unos 500.000 visitantes al año, contribuyendo a avanzar hacia un modelo turístico "de mayor valor añadido, más desestacionalizado y sostenible".

La jefa del Ejecutivo ha agradecido el compromiso de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, por hacer realidad Faro Santander y porque Cantabria "llegue cada vez más alto y más lejos".

Especialmente, ha valorado el "legado extraordinario" que deja a las nuevas generaciones y el refuerzo "aún más" del profundo vínculo existente entre el Banco Santander y Cantabria con el nuevo centro.

Buruaga ha recordado que Banco Santander lleva 170 años contribuyendo a la historia de Cantabria y ha considerado que Faro escribe "un nuevo y brillante capítulo" de esa relación con un espacio "abierto a la sociedad, al conocimiento y al futuro".

Por último, la presidenta ha reivindicado la colaboración entre instituciones, empresas, entidades sociales y culturales, creadores, universidades y centros de investigación como la fórmula para seguir avanzando: "Cantabria la hacemos entre todos y la fórmula no falla, avanza cuando somos capaces de sumar esfuerzos, de compartir objetivos y de trabajar juntos".

En el acto también han participado la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; la alcaldesa de Santander, Gema igual, y el director de Cantabria y Asturias y director de Territoriales de Banco Santander, Manuel Iturbe.