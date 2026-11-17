La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (d), el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (c), y la cabeza de lista del PP cántabro al Congreso, Isabel Urrutia, en un acto de campaña en Piélagos. - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

PIÉLAGOS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha llamado a movilizar el voto en torno al Partido Popular para lograr "un apoyo claro, rotundo e inequívoco" que permita impulsar el cambio político en España y ha asegurado que su formación va a "pelear muy duro" por conseguir el tercer diputado por Cantabria.

"Solo el Partido Popular puede sacar a Sánchez de La Moncloa", ha afirmado Buruaga durante un mitin celebrado en Piélagos, en el que ha participado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia.

Buruaga ha asegurado que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos tendrán la oportunidad de poner fin "a una etapa "horrenda" que, a su juicio, está marcada por "la división, la mentira y el deterioro de las instituciones".

Frente a ella, ha defendido la apertura de un nuevo periodo que devuelva a España "la esperanza, la decencia, la convivencia y el futuro".

La presidenta regional ha advertido de que el PP todavía no ha ganado "nada" y ha instado a trabajar "hasta el último rincón, hasta el último minuto y hasta el último voto".

En este sentido, ha destacado que quedan "muchos apoyos por sumar" y ha pedido concentrar el voto del cambio en el PP.

Asimismo, ha reivindicado la figura de Mariano Rajoy, de quien ha destacado su experiencia al frente del Gobierno y su gestión durante los años en los que presidió España. "Él sí sabe lo que es ganar elecciones, asumir responsabilidades en tiempos difíciles y gobernar para mejorar la vida de la gente", ha señalado.

REIVINDICA LA GESTIÓN EN CANTABRIA

Buruaga ha defendido que su Ejecutivo está demostrando que existe "otra manera de gobernar", basada en "la gestión, la estabilidad y el cumplimiento de los compromisos".

La presidenta ha situado la vivienda entre las principales prioridades de su Gobierno y ha defendido las medidas autonómicas frente a las del Ejecutivo central.

En este ámbito, ha defendido la disponibilidad de más suelo, la reducción de trabas burocráticas e impuestos, las ayudas a la compra y el alquiler y el incremento de la oferta de vivienda libre, pública y protegida.

También ha asegurado que su Ejecutivo trabaja para que los jóvenes "puedan acceder a un empleo y a una vivienda digna, formar una familia si así lo desean y desarrollar su proyecto de vida en libertad".

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Por otra parte, Buruaga a criticado la gestión del Gobierno central y ha reclamado un Ejecutivo "que colabore con Cantabria en sus proyectos estratégicos".

Entre las actuaciones pendientes, ha citado el parque eólico de El Escudo, el proyecto del Campus Tecnológico Altamira, el tercer carril de la A-67, la conexión ferroviaria con Bilbao y la llegada de la alta velocidad a Reinosa.

La presidenta también ha pedido un Gobierno que impulse las políticas de vivienda de Cantabria, facilite la lucha contra la ocupación ilegal, respalde los proyectos industriales y garantice una financiación autonómica "justa y suficiente".

En este punto, ha criticado la posibilidad de establecer un cupo catalán y ha acusado a los socialistas cántabros de respaldar un modelo que "perjudicaría los intereses" de la comunidad.

Por último, Buruaga ha definido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la alternativa al Gobierno actual y ha destacado "su experiencia de gestión, su compromiso y su capacidad para abrir una nueva etapa de estabilidad y prosperidad".

"Tenemos el mejor equipo, tenemos el mejor proyecto y tenemos al mejor candidato", ha afirmado, antes de asegurar que el presidente del PP será el líder que devuelva a España "el rumbo, la confianza, la decencia y la dignidad".

URRUTIA CREE QUE "EL CAMBIO NECESARIO" PASA POR EL PP

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia, ha agradecido a Rajoy que siga "queriendo a Cantabria como cuando fuiste el presidente de todos los españoles, que siempre nos tuviste en cuenta", ha remarcado.

Urrutia ha dicho que "España necesita poner en marcha las mismas políticas" que la presidenta María José Sáenz de Buruaga lleva a cabo en Cantabria. Esa es la "mejor carta de presentación", ha afirmado.

"Cada vez que yo digo esto", ha añadido, "el sanchismo cántabro ladra, pues que ladre, que eso es muy bueno, porque lo peor que le puede pasar a Cantabria es que se infecte del virus sanchista y la mejor vacuna que tenemos para ese virus es que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de los todos los españoles".

Urrutia ha señalado que el "cambio necesario" pasa por votar al PP.