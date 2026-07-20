Buruaga celebra la 'segunda estrella' de La Roja: "Hemos demostrado de lo que somos capaces cuando jugamos unidos"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, celebra el triunfo de España en el Mundial - X MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha festejado el triunfo de España en el Mundial de Fútbol que "Cantabria celebra con orgullo".

"Hemos vuelto a demostrar al mundo de lo que somos capaces cuando creemos en nosotros y jugamos unidos", ha destacado en redes sociales la presidenta cántabra.

Buruaga ha dado gracias a La Roja por "regalarnos una noche para la historia". "La segunda estrella ya luce sobre el escudo de España", se ha felicitado.

Este mensaje en redes sociales se acompaña de un vídeo en el que se ve a la presidenta cántabra, con los colores de España en el rostro, siguiendo el encuentro de anoche contra Argentina en un bar junto a otros aficionados y celebrando el triunfo de la Selección Española por 1-0.