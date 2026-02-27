Buruaga destaca el "protagonismo especial" de Cantabria en los Goya con tres productores que suman 22 nominaciones

Un galardón de los Premios Goya. - ENRIQUE CIDONCHA - ACADEMIA DE CINE

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado que Cantabria tendrá "un protagonismo muy especial" en la gala de los Premios Goya que se celebrará este sábado, 28 de febrero, en Barcelona.

Lo ha compartido este viernes en sus redes sociales, donde ha recordado que los productores cántabros Marisa Fernández Armenteros, Cristóbal García y Álvaro Longoria están detrás de tres películas que suman 22 nominaciones. "Una cifra histórica para el cine cántabro y un motivo de enorme orgullo para todos", ha valorado.

'Los domingos', con 13 nominaciones y con Fernández Armenteros en la producción, parte como favorita. 'La cena', producida por Cristóbal García y dirigida por Manuel Gómez Pereira, acumula ocho candidaturas. Y Álvaro Longoria opta al Goya a Mejor Documental con 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', un thriller ambientado en el mundo del arte.

"El cine tiene talento en sí mismo. Pero el éxito del cine es, sobre todo, el talento de quienes lo impulsan, lo sostienen y creen en cada proyecto desde el primer día: nuestros productores", ha destacado al respecto la presidenta cántabra.

Al respecto, ha ahondado que detrás de cada nominación "hay visión, riesgo, trabajo y mucha pasión. Y hoy más que nunca, el cine con sello cántabro demuestra que puede estar en lo más alto".

"Apostamos por Cantabria como destino de rodajes, pero sabemos que la verdadera fortaleza está en nuestro sector audiovisual. En apoyar el talento desde la base, acompañar a nuestros creadores y generar oportunidades. Ese compromiso empieza a dar frutos: la presencia de producciones cántabras en la sección oficial del Festival de Málaga, tanto en cortometrajes como en largometrajes, es una muestra clara de ello", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que Cantabria es una comunidad "que cree en su talento y que quiere que la mirada de nuestros creadores traspase fronteras".

"Gracias por llevar el nombre de nuestra tierra al corazón del cine español. Os deseo toda la suerte en la gala; pase lo que pase mañana, ya habéis hecho historia. Cantabria entera está orgullosa de vosotros", concluye la presidenta.