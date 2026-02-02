Buruaga dice que la adenda al convenio de Santa Clotilde lo "endurece, no lo relaja"

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido que la adenda introducida en el convenio singular entre el Gobierno regional y el Hospital Santa Clotilde lo "endurece, no lo relaja", ya que somete al centro "a más control público, no a menos, y vincula la financiación a resultados reales en salud".

Según ha explicado, dicha adenda establece una serie de indicadores para evaluar la calidad asistencial del servicio y, si no se alcanzan los parámetros exigidos, se puede descontar hasta el 1% de la facturación.

Estos indicadores son una "cosa muy distinta" al régimen de penalidad respecto al incumplimiento del contrato, que está regulado en el propio convenio -no en la adenda- y contempla sanciones de hasta el 10% de la facturación anual.

Así lo ha indicado la presidenta en el Pleno del Parlamento de este lunes al ser preguntada por el PSOE, que, por el contrario, sostiene que esa adenda "garantiza el 99% de la financiación" al hospital privado "aunque no cumpla los objetivos del convenio".

"Su incumplimiento se penalizará con una merma del 1% de los ingresos. En resumen, penalizaciones ridículas, negocio redondo. Un blindaje casi total de la financiación comprometida", ha denunciado el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, tras criticar el "afán privatizador" del Ejecutivo de los 'populares' y este convenio que "hipoteca la sanidad de Cantabria durante dos décadas".

Además de la presidenta ha cargado contra el consejero de Salud, César Pascual, quien a su juicio "parece un consejero delegado de una empresa privada". "Van a poner ustedes antes el cartel de cerrado por demolición en su Consejería que en la Residencia Cantabria", les ha dicho.

Unas afirmaciones por las que la presidenta ha acusado al PSOE de impulsar "campañas de fango, de ruido y de miseria creyendo que desgastan a este Gobierno, pero lo único que están desgastando es el mayor patrimonio que tenemos, que es el sistema público de salud". "Es mezquino y vergonzoso".

Buruaga ha pedido a los socialistas que "dejen de mentir y manipular", porque "ni es un contrato a dedo, ni hay pelotazo, ni encubre ninguna privatización". "Yo ya he vivido esta matraca de la privatización y por eso le puedo decir a usted cómo acabó: teniendo que vender la sede del Partido Socialista para pagar las costas de sus juicios contra Valdecilla", ha replicado.

En este primer Pleno del nuevo periodo de sesiones, la presidenta también se ha enfrentado a las preguntas de los otros dos grupos de la oposición, PRC y Vox.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Durante el debate con los regionalistas, Buruaga ha confirmado que su Gobierno va a "redoblar esfuerzos" para que las subvenciones nominativas destinadas a entidades sociales, culturales y económicas que desarrollan funciones de interés público en la comunidad lleguen a sus destinatarios en 2026 pese a la prórroga de los Presupuestos de 2025.

Eso sí, ha advertido que "no podemos hacer milagros" y que no se incrementarán las cuantías tal y como estaba previsto en el proyecto de cuentas de 2026 ni se materializarán las subvenciones nuevas que estaban previstas para este ejercicio.

Algo que ya explicó la semana consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, por lo que la jefa del Ejecutivo cántabro ha cuestionado que el PRC no retirara su pregunta.

Sin embargo, la regionalista Paula Fernández ha señalado que es gracias a su denuncia que el Gobierno ha "rectificado", pues anteriormente indicó que con la prórroga presupuestaria "decaerían" las subvenciones nominativas a más de 300 entidades.

De hecho, ha cuestionado si han "utilizado" el asunto "solamente para echar la culpa a la oposición de que ahora no tienen el Presupuesto de 2026".

"He aquí una pirómana metida a bombero", le ha respondido Buruaga, "porque lleva meses dando volteretas para tratar de ocultar que es la responsable de que Cantabria no tenga presupuestos. El PRC es el responsable de estar obstaculizando que las entidades puedan cobrar las subvenciones".

Además, ha criticado la carta remitida por Fernández a esas entidades, "plagada de falsedades". "Ha generado incertidumbre y una alarma infundada", ha denunciado la presidenta, que ha acusado a la regionalista de haberse "equivocado" al no apoyar el Presupuesto y "todavía más con este montaje".

Finalmente, Vox ha reprochado al Gobierno que no ha cumplido "sus promesas de cambio estructural" cuando se ha superado ya el ecuador de la legislatura y le ha advertido que "Cantabria no necesita más propaganda", ante lo que Buruaga ha pedido al grupo que "no se deje traicionar por la miopía electoral y "no se equivoque de enemigo, que no es el PP".

"Hemos conseguido más en los ocho últimos días que los demás en los ocho últimos años", ha dicho.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha criticado que 2026 empieza con presupuestos prorrogados, una sanidad y servicios sociales que "no están para tirar cohetes" y un sector primario "en la calle" por problemas como el lobo o el acuerdo con Mercosur, que les "amenaza directamente".

Al hilo, Buruaga ha defendido que es el PP "el que está poniendo pie en pared" respecto a este tratado y ha logrado en el Parlamento Europeo la aprobación de las salvaguardias automáticas que "protegen al sector, que consolidan la reciprocidad, las mismas reglas para todos, y que refuerzan los sistemas de seguimiento y control", así como será el que "consiga aumentar la PAC".