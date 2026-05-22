Buruaga dice que el nuevo estudio del tren a Bilbao "puede ser razonable" y que "no valen más maniobras dilatorias"

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, el consejero Roberto Media y los alcaldes de Santander y Camargo en la visita a las obras del tritubo - GOBIERNO

CAMARGO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha aplaudido "todo lo que sea dar un paso adelante con seriedad y en la buena dirección" en torno al tren entre Santander y Bilbao después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya adjudicado el contrato para la redacción del nuevo estudio de viabilidad que, a su juicio, "parece que puede ser razonable".

Buruaga ha insistido en que Cantabria aceptará el proyecto siempre que la conexión ferroviaria empiece en Santander y termine en Bilbao, reduzca el tiempo de trayecto a una hora, sea para pasajeros y para mercancías y tenga paradas en Laredo y Castro Urdiales. "Con eso nos vale", ha apostillado.

Eso sí, "ya no nos valen más maniobras dilatorias" ni más estudios. "Hemos estudiado todo lo que se puede estudiar", ha advertido la presidenta, que ha lamentado que esta conexión es "una historia muy antigua, en la que hemos venido sufriendo varapalo tras varapalo y jarro de agua tras jarro de agua".

Tras defender que para Cantabria el tren es "irrenunciable" ya que "tenemos que estar conectados con Bilbao porque evidentemente es nuestra salida a Europa", ha reclamado que "de una vez comience la tramitación administrativa" después de "años hablando" del proyecto, y ha asegurado que el Gobierno regional "estará acompañando, ayudando con absoluta lealtad y aportando lo que sea necesario" para hacerlo realidad.

Buruaga ha subrayado que el argumento que "no va a comprar" es el de que la conexión es "inviable económica y socialmente", un planteamiento que ya se ha "desmontado".

Al hilo, ha manifestado que "necesitamos la verdad" por parte del Ministerio, y ha criticado que sus actuaciones hasta el momento han ido dirigidas o bien a "solventar el expediente y seguir tratando de engañar a los cántabros de cara a una campaña electoral que estaba próxima", o a plantear el proyecto de tal manera que ese tren "no se hiciera porque contara con la oposición de los ayuntamientos y de los ciudadanos en las zonas a las que atravesaba".

Buruaga ha hecho estas declaraciones en Camargo en su visita a las obras del tritubo, a preguntas de los medios tras anunciar el Ministerio la adjudicación del contrato para la redacción del nuevo estudio de viabilidad, que analizará un nuevo trazado ferroviario con paradas más cercanas al casco urbano de Laredo y Castro Urdiales y la posibilidad de ponerlo en servicio por fases.

"NO SIRVE UN TREN A CASTRO"

En este sentido, el consejero de Fomento, Roberto Media, que también ha estado en el acto de Camargo, ha insistido en que "no sirve solo un tren a Castro" como "desde hace tiempo el PSOE, el Ministerio y la Delegación del Gobierno parece que están planteando".

Además, ha reclamado al Gobierno central que descarte el anterior estudio informativo porque afecta a "un montón de terrenos, viviendas y pueblos" que están "perdiendo subvenciones" para ejecutar obras, desarrollar explotaciones ganaderas u otras actuaciones.

En concreto, ha explicado que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) tiene que denegarles esas ayudas porque están suspendidas todas las actuaciones en ese área del estudio informativo.

"Les exijo que de una forma urgente anulen definitivamente ese estudio informativo que sigue perjudicando a cientos y miles de afectados cántabros". "Que trabajen de una vez por cerrar ese estudio informativo de mentiras que hicieron a medida para que no se aprobara nunca el tren Santander-Bilbao y que de una vez por todas dejen en paz a los vecinos que siguen afectados por una tramitación engañosa que hicieron a propósito", ha concluido el consejero.