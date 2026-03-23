Buruaga dice que PSOE y PRC "no vienen a mejorar el Gobierno de Reinosa, vienen a ocuparlo"

Buruaga, este lunes, durantes sus declaraciones en Reinosa. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), ha afirmado que los protagonistas del pacto PSOE-PRC para hacer alcalde de Reinosa al portavoz socialista municipal, Sergio Balbontín, "no vienen para mejorar el Gobierno municipal, vienen para ocuparlo", ya que cree que "el único ánimo" de ese acuerdo, que se hará realidad tras la moción de censura del próximo 31 de marzo, es "desalojar" al Partido Popular.

Así lo ha manifestado este lunes, a preguntas de la prensa, durante su visita a las obras del centro de salud de Campoo, donde ha asegurado que detrás de la moción de censura reinosana "no hay rumbo ni proyecto". Y piensa que "no hay ni tiempo: lo que hay es un interés único y exclusivamente partidista" por parte de socialistas y regionalistas.

En esta línea, ha calificado el acuerdo PSOE-PRC como un "cambalache", ya que, según ella, han sido "incapaces de ponerse de acuerdo en nada y decían los unos de los otros que no eran de fiar", algo que para ella resulta "esperpéntico".

Asimismo, ha calificado como un "gravísimo error político" este acuerdo en el que no ve "un equipo capaz de gobernar".

Sin embargo, ha recalcado que desde el Gobierno de Cantabria pondrán de su parte para que este acuerdo "no se traduzca en una pérdida de oportunidades para Reinosa".

Sobre el actual alcalde 'popular', José Luis López Vielba, Buruaga ha defendido que "lo está haciendo bien", con un proyecto que "funciona porque consigue resultados y eso molesta".

INVERSIONES

En este sentido, la presidenta ha desgranado todas las inversiones realizadas por el Ejecutivo regional en el municipio durante la presente legislatura.

En concreto, ha defendido algunos ejemplos, como el compromiso jurídico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que "por fin" el AVE llegue a Reinosa, que, según ella, "va a suponer un antes y un después" para esta ciudad.

También, ha citado la falta de vivienda, "el problema más grave que tienen los cántabros". En este punto ha respaldado la reforma de la Ley del Suelo para "desbloquear" la vivienda unifamiliar en suelo rústico, que tendrá efectos "importantes" en Campoo.

En cuanto a la promoción de vivienda pública, ha avanzado que Gesvican acabará en primavera las 19 viviendas de Las Fuentes, con una inversión de 2,6 millones de euros, y a ellas ha sumado las 39 que se van a construir en el solar de la Antigua Clínica, con una inversión de casi 4 millones, que se van a ejecutar mediante colaboración público-privada.

Asimismo, ha respaldado al actual equipo de Gobierno (PP), en un trabajo "de la mano" que ha logrado 3,2 millones de euros para aumentar la capacidad del puente nuevo sobre el río Híjar y restaurar los espacios fluviales en Reinosa, para que "ningún reinosano vuelva a perder el sueño por miedo a las inundaciones".

Ha citado, además, la nueva vía ciclista del municipio, que a razón de 440.000 euros unirá el centro de la ciudad con el polígono industrial, así como un nuevo itinerario ciclista entre la plaza de las Estaciones y el barrio San Miguel de Matamorosa, por 332.000 euros más.

Por otro lado, ha señalado los cerca de 2,5 millones de euros en infraestructuras educativas. Entre ellas, para mejorar el Colegio Alto Ebro y para remodelar, en un futuro proyecto, los talleres de formación profesional en el IES Montesclaros, por 400.000 euros.

Más allá, el Fondo de Cooperación Municipal dedicará 293.000 euros, un 12% más, para ejecutar diferentes proyectos.

Todo ello, supone un balance "muy positivo", ha opinado Buruaga, que ha puesto en duda si de aquí en adelante puede estar "en peligro esa sintonía, lealtad, capacidad de trabajo y de conseguir resultados que ha demostrado el alcalde y su equipo".