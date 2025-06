Buruaga dice que a Sánchez "no le queda otra salida digna" que dimitir y convocar elecciones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Santander - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

"Esto no da más de sí y el presidente tiene que irse", dice Buruaga, para quien "nadie se cree" que Sánchez "no sabía" lo de Cerdán

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha opinado este viernes que al presidente del Gobierno y secretario general PSOE, Pedro Sánchez, "no le queda otra salida digna que dimitir y convocar elecciones generales".

Buruaga se ha pronunciado así en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de que este jueves Sánchez haya pedido "perdón" a la ciudadanía tras el informe de la Guardia Civil que relaciona al hasta ayer tarde secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones ilegales, y haya anunciado una auditoría externa de las cuentas del PSOE y una reestructuración del partido.

Buruaga ha reconocido que desde hace "algún tiempo" no encuentra "calificativos" para describir lo que está ocurriendo en el país, en el que "la degradación es total: nos gobiernan los independentistas a cambio de siete votos, hay un asalto permanente a las instituciones del Estado y la corrupción cerca al Gobierno y a su presidente".

"Su mujer, imputada; su hermano, imputado; el fiscal general del Estado, procesado, y todos sus número dos y hombres de confianza, primero Ábalos y ahora Cerdán, implicados en una trama de mordidas y amaño de las primarias", ha enumerado.

A juicio de la presidenta cántabra y de los 'populares' de la región, el entorno personal y político de Sánchez, el "más directo", "está corrompido; tanto que yo diría que este no es el caso Cerdán, sino el caso Sánchez".

"Él dice que no sabe nada, cosa que ningún español se cree. Nadie se cree que no lo sabía, incluso nadie se cree que no lo han parado y protegido", ha opinado en relación a las declaraciones del presidente.

Además, ha censurado que "no asume ninguna responsabilidad política, al más es puro estilo Sánchez" y "se hace la víctima atacando a quienes piden explicaciones", además de anunciar unas medidas "puramente cosméticas que son una burla a todos los españoles".

Porque para Buruaga la situación actual "no se solventa pidiendo perdón" ni "con una puesta en escena, ni tampoco con un cortafuegos".

"Dice Pedro Sánchez que está decepcionado con sus íntimos, con los de la 'banda del Peugeot. Y yo le digo que los españoles nos hemos sentido profundamente avergonzados, profundamente indignados con las mordidas, los amaños y la conducta indigna del presidente y de su entorno", ha manifestado.

"Creo sinceramente que esto no da más de sí y que el presidente Sánchez tiene que irse. No tiene, no le queda otra salida digna que dimitir y convocar elecciones generales", ha concluido.