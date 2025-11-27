Buruaga: "Habrá otro presupuesto si alguien hace propuestas para que lo haya"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) trabaja en la prórroga del presupuesto de 2025 después de que las cuentas que había elaborado para 2026 hayan sido devueltas por el Parlamento al prosperar, gracias a la unión de PRC, PSOE y Vox, la enmienda a la totalidad presentada contra el mismo.

Sobre la posibilidad de que se presenten unas nuevas cuentas, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que "uno no cambia de opinión y de presupuesto de ayer a mañana" y ha indicado que habrá otro "si alguien hace propuestas" para que lo haya.

"Si algo ha cambiado en ese frente o en esa coalición del ruido y del bloqueo que hemos visto el otro día y alguien ha abierto una reflexión, tiene voluntad de aprobar y de negociar un presupuesto, tiene propuestas, estoy a su disposición. Ayer, hoy, mañana y siempre, pero mientras tanto no nos paramos y seguimos trabajando y ya estamos trabajando en un escenario de prórroga presupuestaria. ¿Que algo cambie al otro lado? Mañana mismo", ha afirmado.

Así ha respondido este jueves la presidenta al ser cuestionada por los periodistas si el Ejecutivo ya estaba "cambiando" el proyecto de Presupuestos que había sido devuelto, si estaba elaborando uno nuevo o su había ya fechas para sentarse a negociar con los grupos de la oposición.

Buruaga ha explicado que, el mismo día en que se aprobó la enmienda a la totalidad a los presupuestos y también la planteada a la ley de acompañamiento, ella afirmó que "seguía creyendo en el diálogo" y "seguía tendiendo la mano, buscando el acuerdo y estaba dispuesta a volver a empezar con el presupuesto de Cantabria de 2026". "Yo no he hablado de otro presupuesto", ha aclarado.

En este sentido, cree que los grupos de la oposición "tienen que hacer una seria reflexión y sosegarse" porque, a su juicio, el "espectáculo" que han dado y "están dando" ante los ciudadanos es "bochornoso".

"Los cántabros quieren soluciones, respuestas y políticas útiles para resolver sus problemas, no tacticismo electoral, que es en lo que llevamos sumido un mes y medio bajo mi punto de vista", ha aseverado.

Y, según Buruaga, en esas "soluciones, respuestas y políticas útiles" es en las que está trabajando el Gobierno desde el momento en el que "ese frente" y "coalición del ruido y del bloqueo" que, a su juicio, conforman PRC, PSOE y Vox, "ha dejado a Cantabria sin presupuesto".

"Estamos trabajando en la prórroga del presupuesto de 2025 porque mi prioridad es que Cantabria no se pare". "Cantabria no se va a parar, con prórroga presupuestaria o con nuevo presupuesto, pero no se va a parar", ha reiterado.

Ha insistido en que, si alguno de los grupos de la oposición "reflexiona" y tiene "ahora" la voluntad de llegar a un acuerdo que, a su juicio, no ha tenido hasta ahora, y pone "propuestas presupuestarias" encima de la mesa, está "a su disposición 24 horas al día".

Sí ha aclarado que "no cuenten" con el Gobierno para continuar con "circos, espectáculos de políticos y juegos electorales". "Cantabria no está, nunca ha estado y ahora menos, para perder el tiempo", ha zanjado.

La presidenta ha realizado estas declaraciones tras asistir a la inauguración del cine infantil de la Unidad de Pediatria de Valdecilla.