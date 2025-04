Buruaga indica a la Junta Docente que con quien debe reunirse es con Silva, que decidirá el "cuándo"

Es "optimista" en un acuerdo que permita "salir de este bucle que no nos lleva a ninguna parte", para lo que pide "reflexión" a la Junta

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha indicado a la Junta de Personal Docente que con quien debe reunirse es con el consejero de Educación, Sergio Silva, que es el "único interlocutor válido del Gobierno" para abordar la negociación sobre la adecuación salarial de los profesores y "él lleva la batuta" y decidirá "cuándo" lo hace. "Sus palabras son mis palabras, sus propuestas son mis propuestas, son las del Gobierno", ha aseverado.

Así ha respondido este miércoles Buruaga, a preguntas de la prensa, a la petición de la Junta de Personal Docente de reunirse no solo con Silva sino también con ella, un encuentro que, según ha recordado la presidenta, ya sucedió el pasado 29 de enero y en el que trasladó "con absoluta claridad" a los representantes sindicales de los profesores "cuáles son las reglas del juego".

Buruaga ha asegurado que el Gobierno "ha estado y seguirá estando dispuesto a escuchar y a acercar posturas siempre" y ha asegurado que Silva "tiene la puerta permanentemente abierta y estará en disposición de sentarse".

Sobre el momento de dicha reunión, ha insistido en que será cuando Silva lo decida porque "tampoco tiene mucho sentido sentarse o apresurarse" a hacerlo "si esto no va acompañado de una reflexión de la Junta de Personal que nos permita avanzar".

La presidenta se ha mostrado "optimista" en un acuerdo que permita salir "de este bucle que no nos lleva a ninguna parte" y, para ello, ha pedido de nuevo a la Junta de Personal Docente "una reflexión".

"A mi juicio, sí es posible acercar posturas, siempre lo ha sido. Siempre he pensado que es posible un acuerdo beneficioso para los docentes pero yo creo que hay que reflexionar sobre dos cuestiones: la primera es la escalada política en la que los sindicatos parece que persisten y la utilización partidista que ciertas fuerzas, y me refiero a PRC y PSOE, están haciendo de este conflicto y de esta malestar, y la segunda es la necesidad de moverse y hay que abandonar esos planteamientos imposibles y de máximos en los que las propuestas de la Junta de Personal se han instalado", ha dicho.

Buruaga ha señalado que con la "voluntad" del Gobierno, en la persona del consejero Silva, de volver a sentarse y "mantener el diálogo abierto" si la Junta hace esa "reflexión", está "segura de que el acuerdo llegará".

"Pero claro, dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere", ha precisado Buruaga, que ha opinado que "un conflicto, un malestar educativo, una huelga, no es bueno ni es un éxito para nadie y todos tenemos la obligación de reconducir la situación".

La presidenta ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras presentar una campaña con el Racing de Santander para promocionar los alimentos de Cantabria.