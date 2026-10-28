Buruaga lamenta la tragedia de Urda y traslada el apoyo y colaboración de Cantabria con Castilla-La Mancha

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad tolenada de Urda tras el choque del tren AVE 2080 y el Iryo 6076 cuyas víctimas podrían ascender a medio centenar.

Buruaga ha afirmado que desde el Gobierno autonómico, que ha anulado sus actos previstos para esta jornada, están pendientes de las informaciones sobre esta tragedia y que está a disposición de ayudar y colaborar con Castilla-La Marcha y con el Ejecutivo central en "todo aquello que sea necesario".

"No es un buen día", ha dicho la presidenta cántabra, que ha apuntado a que éste "no es el primer" accidente ferroviario que sucede en España.

"Sabemos del dolor y del horror que esto trae a nuestro país", ha lamentado y ha afirmado que desde Cantabria se está "al lado, como no puede ser de otra manera, de las víctimas y de sus familias".

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también ha trasladado el pésame de la ciudad a las familias de los fallecidos, para los que ha pedido respeto para que "vivan estos momentos como se merecen".

Ambas dirigentes lo han señalado durante su participación en una visita que han realizado esta mañana a la residencia La Caridad, en la calle Alta de Santander.

El delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, que también ha cancelado su agenda, ha expresado su enorme tristeza "ante este terrible accidente ferroviario".

"Son horas y momentos muy difíciles y queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a las familias, a sus seres queridos, y por supuesto, a las víctimas. No hay palabras de consuelo, es terrible, desgarrador", ha afirmado.

El delegado también ha mandado su solidaridad a todos los servicios de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están trabajando en la zona, así como al pueblo castellanomanchego. "Nos tienen para cualquier cosa que puedan necesitar".

A las condolencias se ha unido el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla que en un mensaje en sus redes sociales ha enviado su más sentido pésame a las familias de los fallecidos y todo su ánimo a los heridos. "Un abrazo muy fuerte a todos los afectados por esta tragedia", ha escrito.