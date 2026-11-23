Buruaga y Aznar en Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ha llamado a los jóvenes a rebelarse y votar "masivamente" en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, porque "nadie necesita más" que ellos "que el cambio llegue". Así, a su juicio, el 29N tienen la "oportunidad extraordinaria" de decir "¡basta ya!" a "jugar" con su futuro y dar un "sí gigante y rotundo" al "cambio necesario" y a la libertad, esperanza o prosperidad que conllevaría.

Así lo ha manifestado Buruaga esta tarde en Santander durante un acto de campaña junto al expresidente del Gobierno de España José María Áznar y en el que también ha participado el líder de Nuevas Generaciones del partido en la región, Mario González.

A lo largo de su intervención en el evento, celebrado en La Nave que Late, Buruaga ha vuelto a apelar a la participación en los comicios porque -ha apuntado- "el 29N no van a votar las encuestas del CIS", el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos, y que en la publicada este mismo lunes -la última antes de las elecciones- da casi diez puntos de ventaja al PSOE.

Frente al pronóstico de ese sondeo, Buruaga ha llamado a los cántabros en general y a los jóvenes en particular a rebelarse y votar "masivamente" para "responder en las urnas a tanta soberbia" y porque "nadie necesita más que vosotros que el cambio llegue", les ha dicho ante Áznar, al que se ha referido como el presidente de "la esperanza de España" que ahora también necesita el país.

Con estas palabras, la mandataria regional ha invitado a reunir y agrupar las papeletas del "cambio" en torno a los 'populares', que según ha asegurado no van a "fallar", y ha reiterado que dicho cambio solo puede producirse con el PP y su líder y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

En este punto, Buruaga ha vuelto a pedir al electorado no fiarse ni cometer "el error" de los anteriores comicios: "Sabemos lo que tenemos enfrente y lo que se están jugando. No cometamos el error del 2023. Nada de fiarse, de relajarse y de distraerse".

Según ha precisado a los jóvenes, el 29N se elige "un país" y, también, entre "la degradación de estos años o la reconstrucción de nuestra nación"; entre "un Gobierno de la mentira y la propaganda o lo que España necesita"; entre "un Gobierno que da sermones a los jóvenes y les recomienda música en TikTok y otro que les ofrece libertad y oportunidades".

Y también, se escoge entre "un Gobierno que regala paguitas financiadas con los impuestos de todos" y un Gobierno que apoya el esfuerzo de los jóvenes y les ayuda "a crecer, a emprender y a crear", ha añadido.

AHORA O NUNCA: ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD.

"No bajéis los brazos, no dejéis que la decepción os venza y que el cabreo o el enfado os confunda. Pensad qué podéis hacer por vuestro país y hacedlo: votad", ha animado la 'popular' a los asistentes al evento, ante los que ha sentenciado que "cuando los jóvenes se ponen en marcha, no hay campaña capaz de detener el cambio: es ahora o nunca" y es "la última oportunidad. Si fallamos ahora no habrá otra" y "la democracia que conocemos y hemos construido será irreconocible en nuestro país", les ha advertido.

En su discurso, la presidenta autonómica ha denunciado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha robado mucho a los españoles" y ha "hipotecado" el futuro de los jóvenes, y ha advertido además que España no podría "aguantar otros cuatro años más de sanchismo y comunismo". En este sentido, ha afirmado que "del sanchismo se sale", y ha apuntado al respecto que "Cantabria pide cambio".

Un cambio que, a su juicio, se va a "dar" el próximo domingo, gracias a resultados como los que ha augurado en Cantabria y que van a mejorar los de la anterior convocatoria electoral gracias a 'empujones' como los de este lunes de Aznar --del que ha destacado su gestión y logros en Cantabria: "Ningún presidente ha hecho tanto por hacer avanzar esta región", ha valorado-- y los dados por el también expresidente Mariano Rajoy y el propio Feijóo, que han participado asimismo en la campaña regional.

Frente a ello, Buruaga ha contrapuesto que Pedro Sánchez no ha visitado la comunidad, tampoco -ha dicho- en una legislatura en la que ha "pasado de largo y por encima" de derechos e intereses de los ciudadanos, y a lo que ha sumado la situación de los dos expresidentes socialistas: Felipe González, que ha votado en blanco -"una sabia decisión", ha opinado-- y José Luis Rodríguez Zapatero, que está "escondido en su casa" mientras le investiga la Justicia.

QUITAR UN DIPUTADO AL PSOE.

Por su parte, el presidente de NNGG del PP cántabro también ha llamado, especialmente a la juventud, a votar el 29N para "quitar" un diputado al PSOE.

"Que todos los jóvenes que estamos hoy aquí hablemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros abuelos y salgamos a decir que en Cantabria se puede decidir el próximo Gobierno de España", ha invitado, pues a sus ojos "con unos pocos votos que aunemos en el Partido Popular podemos ganar el tercer diputado por Cantabria y quitarle el segundo diputado al Partido Socialista", ha manifestado Mario González.