La presienta, María José Sáenz de Buruaga, ofrece la colaboración del Gobierno al nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón

SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, ha recibido este jueves al nuevo jefe de la Guardia Civil en la comunidad autónoma, el coronel Jorge Bodelón, a quien ha dado la bienvenida a Cantabria y ha ofrecido la colaboración del Gobierno para mantener el prestigio de este cuerpo en la región.

Buruaga se ha mostrado convencida de que, bajo el mando de Bodelón, la Guardia Civil continuará prestando una "extraordinaria labor de servicio a los cántabros" y seguirá siendo un cuerpo "muy querido por todos", por su contribución a que "la nuestra sea una de las comunidades más seguras de España" y su compromiso con la legalidad, con la democracia y con la defensa del marco constitucional.

Además, ha destacado la trayectoria profesional del nuevo responsable de la XIII Zona de la Guardia Civil, que llega a Cantabria procedente de Galicia, donde en los últimos años ha desempeñado el cargo de jefe de operaciones en La Coruña.

De hecho, ha destacado que en 2024 recibió la Medalla al Mérito de Protección Civil de la comunidad gallega, cuando estaba al mando de la Policía Judicial en esta misma comandancia, por su trabajo a favor de la lucha contra la violencia de género al frente de los equipos VioGén.

Bodelón sustituye en el cargo a Antonio Orantos, ascendido en septiembre a general de Brigada y actual jefe de la Guardia Civil en Aragón, quien, a su vez, fue relevado temporalmente por el teniente coronel Julio Postigo hasta la llegada del nuevo responsable.

En el encuentro también ha estado presente la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.