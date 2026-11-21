Acto electoral del PP en Santoña - PP

SANTOÑA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido este sábado a los cántabros que "no se confíen y que trabajen hasta el último voto para lograr el cambio en España".

"Todavía no hemos ganado nada", ha afirmado durante un acto celebrado en Santoña, del que ha informado la formación, en el que ha llamado a mantener la movilización hasta el próximo 29 de noviembre, día de las elecciones generales.

Buruaga ha asegurado que el PP está "fuerte, con ganas y con una enorme ilusión", pero ha recalcado que los comicios "no se ganan con las encuestas ni con los debates".

"Las victorias no caen del cielo", ha señalado, antes de insistir en que hay que trabajarlas "hasta el último rincón, hasta el último momento y hasta el último minuto".

Por ello, la presidenta 'popular' ha pedido "no dar ningún voto por ganado ni por perdido" y movilizar a quienes siempre "han confiado en el PP, recuperar a quienes dejaron de votarlo, convencer a nuevos electores, llegar a quienes están indecisos o piensan abstenerse y también pelear los votos del regionalismo huérfano y del socialismo desencantado".

"Esto no va de izquierdas o de derechas", sino de "decencia o delincuencia" y de "una España que funciona o de otra España que se cae a pedazos", ha subrayado.

Buruaga ha dicho que "hay que acabar de verdad con la hipocresía del sanchismo" y ha afirmado que los socialistas llegaran al Gobierno "predicando la regeneración democrática" y después "compraron el poder con una amnistía que dijeron que nunca concederían".

La presidenta cántabra se ha referido a la gestión del Ejecutivo central en materia de vivienda y ha asegurado que, después de ocho años gobernando, los socialistas "pretenden presentarse como la solución a un problema del que son el verdadero problema".

En este sentido, ha señalado que primero fue la portavoz socialista Montse Mínguez, "que nos llamaba buitres hasta que nos enteramos de lo que tenía en casa y tuvo que dimitir" y, ahora, ha dicho, "nos enteramos que la ministra de Educación, Milagros Tolón, lleva años haciendo negocio con una vivienda de protección oficial". "Espero que nos lo explique mañana en su visita a Cantabria", ha enfatizado.

Buruaga ha asegurado que, en los días que quedan de campaña, "lo van a intentar todo, lo van a comprar todo", y ha insistido en que el Partido Popular "debe seguir centrado en salir a la calle, llamar a las puertas, hablar con los ciudadanos y continuar sumando apoyos".

Además, ha pedido "no dividir el voto de cambio" y concentrarlo en torno al PP, porque "solamente el Partido Popular, con un mandato claro, con una mayoría rotunda y amplia, es garantía de cambio en este país".

La presidenta ha señalado la "necesidad" de un cambio de Gobierno y ha asegurado que España "no puede soportar otros cuatro años más" de lo que ha calificado como "incompetencia, corrupción y falta de calidad democrática".

"Hay elecciones que cambian gobiernos, pero hay elecciones que cambian países", ha afirmado, en referencia a la importancia de la cita electoral del próximo domingo 29.

PROGRAMA, GESTIÓN Y ESPAÑA

Buruaga ha resumido la propuesta del PP en "programa, gestión y España" y ha señalado que Cantabria necesita un Gobierno de España que colabore para impulsar las políticas de vivienda, los proyectos industriales y las infraestructuras pendientes, aprobar presupuestos cada año, seguir bajando impuestos y reduciendo burocracia, facilitar la actividad de pymes y autónomos y defender el sector primario, especialmente el pesquero y transformador.

"Está en nuestras manos, no depende de nadie, nada más que de nosotros", ha afirmado la presidenta, animando a votar y a trabajar "hasta el último momento" para que el 29 de noviembre "llegue el cambio".

"Que nadie os diga que España no puede volver a funcionar, que nadie os robe la esperanza, porque el cambio está cada día más cerca", ha concluido.