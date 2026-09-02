Buruaga pide al Estado que se implique en el Campus Tecnológico Altamira que "elevará el PIB cántabro un 0,66% al año"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante su intervención en AMETIC. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reclamado la implicación del Gobierno de España en el desarrollo del Campus Tecnológico Altamira, ya que ha vaticinado que elevará el PIB anual de la comunidad un 0,66 por ciento.

Además, ha vuelto a pedir al Estado que autorice la conexión a la red eléctrica y añada dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos.

Así lo ha solicitado este miércoles con motivo de su participación en la clausura de la 40 edición de los 'Encuentros de Santander' organizado por la patronal de la industria digital en España (AMETIC), dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Buruaga ha asegurado que este proyecto supone la inversión privada más elevada en la historia de la comunidad autónoma, con 3.600 millones de euros, y aportará anualmente, una vez esté funcionando, el 0,66% del PIB cántabro, cifra similar al aeropuerto Seve Ballesteros, según un informe de impacto socioeconómico de la Universidad de Cantabria.

Además, ha defendido que su impacto "va más allá" de la región y es "una infraestructura estratégica nacional" capaz de situar a España como uno de los polos digitales "más relevantes del sur de Europa".

Para la jefa del Ejecutivo cántabro, este proyecto es "una respuesta ambiciosa, viable y estratégica" a la necesidad de reforzar la soberanía digital y equilibrar el peso territorial de las infraestructuras tecnológicas, ya que descentralizaría el consumo de datos fuera del eje Madrid-Aragón-Cataluña, y aportará "estabilidad y equilibrio" al sistema eléctrico nacional.

Por eso, ha reclamado al Estado que "avance" en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2025-2030 que "continúa esperando" y que supone "un freno" para este proyecto estratégico, ha lamentado.

"Desde el Gobierno de Cantabria hemos hecho converger visión estratégica, oportunidad y agenda transformadora. La inversión está lista, el proyecto está listo y Cantabria está lista. Lo único que falta es la autorización administrativa necesaria para hacerlo realidad", ha asegurado Buruaga.

CANTABRIA "PUEDE Y DEBE" LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Durante su intervención, la presidenta se ha mostrado convencida de que Cantabria "puede y debe" estar entre los territorios que lideren la transformación digital, cuyo impacto "va más allá" de la economía y que está "redefiniendo" la forma de trabajar, de producir, de aprender incluso de relacionarse.

Y, para ello, su Ejecutivo está tratando de realizar una "profunda transformación" con rebajas fiscales, desarrollando suelo industrial y diseñando un marco administrativo favorable a la implantación de proyectos estratégicos como el Campus Tecnológico Altamira, el Centro de Ciberseguridad de Cantabria y el Parque de Innovación de la Salud.

Entre las medidas para avanzar en un tejido productivo "más sólido, diversificado y competitivo", la jefa del Ejecutivo cántabro ha destacado la Agenda Digital que, con el horizonte temporal de 2028, ya tiene movilizada el 98% de la inversión prevista, unos 400 millones de euros.

Los cuales, ha dicho, están permitiendo lograr "notables avances" en ámbitos como la digitalización de la administración, la conectividad territorial, la capacitación digital, la ciberseguridad, la salud digital y el emprendimiento digital.

Según ha explicado, los resultados empiezan a ser "visibles" y así Cantabria ha escalado 10 posiciones en el ranking europeo de innovación, además de que es la segunda comunidad que "más ha mejorado" en este ámbito.

En este sentido, Buruaga ha destacado "el efecto tractor" que está teniendo en la incorporación de empresas al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) que "ha colgado el cartel de completo" tras la incorporación de Google para construir un centro de transmisión de datos.

"Cantabria trabaja duro y tiene condiciones para desempeñar un papel protagonista en esa agenda, aportando talento, innovación e infraestructuras y contribuyendo desde aquí al progreso de España", ha asegurado.

Por otro lado, la presidenta ha afirmado que el "gran desafío" de la digitalización es que todos los ciudadanos "sin excepción" puedan participar de sus "ventajas y oportunidades".

"No se trata de innovar más, sino de innovar mejor, de crear prosperidad y bienestar, de impulsar la competitividad de nuestras empresas, de promover la equidad y la inclusión social y de hacerlo sin renunciar a los principios éticos que deben guiar cualquier transformación", ha explicado.

Por eso, ha pedido a todos los agentes que forman parte del ecosistema digital que asuman esa "responsabilidad compartida" para que la tecnología esté "siempre" al servicio de las personas y "garantizar que nadie quede al margen".